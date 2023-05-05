5 мая 2023

5 мая 2023 19:00

Свобода стиля: 8 уроков, которые научат быть с одеждой на «ты»

Урок 1: играем в прятки

В эпоху максимализации многослойности особенно актуальна игра в модные прятки. Попробуйте, как героиня этого снимка, пронести плащ под видом юбки (прием особенно актуален, если нужно обойти несколько вечеринок, но нет гардероба или некогда в него стоять).

Урок 2: превращаем одно в другое

Забыла взять юбку в путешествие? Ничего, с ее ролью вполне справится шарф. Такие мысли рождаются в головах главных героев стритстайла, а уж кто, если не они, с одеждой на "ты"?

Урок 3: носим зимнее под летнее

Для более холодного времени полезен пример из серии "утеплиться в три слоя". Надеть джемпер на блузку (особенно с эффектным принтом, как у Dries Van Noten) и под сарафан - вполне себе выход.

Урок 4: утепляемся водолазками

Для мерзлячек настало золотое время: можно изрядно утеплить практически любую вещь и выглядеть круче всех окружающих. Как адаптировать этот тренд к жизни, мы уже писали.

Урок 5: подхватываем стиль трибун

И вообще концентрация броских предметов должна быть выше. Не бойтесь! Выводите стиль рейверов и болельщиков на новый уровень: носите поясную сумку под бомбером и дополняйте комплект панамой. Просто выбирайте более женственные варианты: сумка пусть будет из кожи или атласа и с бантами, защипами и прочими декоративными элементам, а панама - из лаковой кожи или брендированной ткани (прямолинейное указание на принадлежность к люксовой марке, если вы можете себе это позволить, тоже приветствуется).

Урок 6: простота не хуже воровства

Помните, что незазорно носить сумку на шее, словно вы незадачливый турист в людном месте.

Если вещи на вас будут достаточно стильными, они извинят этот, возможно, странный на первый взгляд прием.

Урок 7: все свое носим с собой

Все, что не помещается в сумку, кладем в авоську. Только никаких женственных предметов гардероба, чтобы не было намека на ретро! Образ должен излучать непосредственность, а значит, никакой "прилизанной" стилизации.

Урок 8: отказываемся от тщательных стилизаций

Надеваем геометричное пальто в духе 60-х, белые туфли, шейный платок, очки-кошечки и... ломаем ожидаемую историческую стилизацию присутствием подвернутых мешковатых джинсов и выбивающейся из картины сумки. Да, это упражнение (с любыми вариациями и отступлениями) обязательно для прохождения курса.

thevoicemag.ru


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