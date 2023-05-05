5 мая 2023

5 мая 2023 11:40

Как выгодно инвестировать в летний гардероб

Мы так или иначе частично обновляем гардероб каждый сезон - но полностью менять его каждый раз вовсе не хотелось бы. Впрочем, это и не нужно: есть такая категория вещей, которые будут служить вам верой и правдой не один год - самая что ни на есть классика. Рассказываем, какие из летних вещей никогда не выйдут из моды - и почему их стоит купить, если вы еще не успели этого сделать.

Платье-комбинация

Платья-комбинации носили (и носят), кажется, все иконы стиля - от принцессы Дианы до Виктории Бекхэм.  Они действительно незаменимы, вписываются в любой гардероб и никогда не выходят из моды. Простую комбинацию можно носить и с мюлями на шпильке, и с изящными сандалиями, и с грубыми гранжевыми ботинками. А с наступлением холодов она отлично будет смотреться со свитером крупной вязки.

Белая майка

Вещь, единогласно объявленная трендом сезона, на деле не выходит из моды никогда. Простая белая майка-алкоголичка захватила подиумы и гардеробы фэшн-инфлюенсеров, но даже по прошествии сезона она останется актуальной и не раз вам пригодится. Особенно здорово она будет смотреться с синими джинсами и широкими черными или серыми брюками, создавая эффект контраста.

Широкие бежевые брюки

Еще один трендовый предмет гардероба, который на деле является базовым и никогда не выходит из моды - широкие бежевые брюки. У них не только комфортный крой, но еще и универсальный цвет, который сочетается с чем угодно. Летом их можно будет носить с белой майкой, футболкой или рубашкой, а осенью - с трикотажем и тренчем.

Вместительная сумка

Микросумки и миниатюрные "багеты" приходят и уходят, а вот вместительные и удобные тоуты и шопперы остаются. Выбирайте опции простой геометричной формы - они точно не выйдут из моды и впишутся абсолютно в любой лук.

Джинсы с высокой посадкой

Про тренд на низкую посадку в этом сезоне не высказался только ленивый. Но будем честными: в его долгую жизнь мы не очень верим. Зато уверены, что джинсы с завышенной талией останутся в моде навсегда. Они идут всем и классно дополнят любой образ - а что еще нужно?

thesymbol.ru


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