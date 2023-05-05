5 мая 2023

5 мая 2023 09:05

Две рубашки, надетые друг на друга — лучший стайлинговый прием для холодного мая

Bottega Veneta весна-лето 2023

Если осенью и зимой многослойность превращается в жизненную необходимость (а как еще согреваться в условиях низких температур и пронизывающих ветров?), то по мере потепления она становится чисто декоративным приемом. Тем не менее, отказываться от нее мы не планируем - хотя бы потому что это красиво. Тем более что в весенне-летних коллекциях дизайнеры показали немало готовых идей, которые можно без особого труда внедрить в свой гардероб. На весенне-летнем показе Bottega Veneta, например, мы заприметили две рубашки, надетые друг на друга. Позднее оказалось, что это все-таки одна вещь - после кожаных "джинсов" Матье Блази не может остановиться водить нас за нос. Но что нам мешает добиться того же эффекта подручными средствами?

Леандра Коэн

Тем более что Леандра Медин Коэн своим примером доказывает: это возможно. Для этого нужно взять две рубашки из вашего гардероба - желательно контрастных оттенков. Одну надеть поверх второй. Дальше - самое интересное. Для эффекта многослойности придется расстегнуть несколько верхних пуговиц и достать воротничок нижней рубашки так, чтобы он выглядывал. Далее то же самое нужно проделать с манжетами. Для этого чуть закатываем рукава верхней рубашки и достаем манжеты нижней. Добавьте цепочку или колье, чтобы акцентировать необычный воротник - и готово. Вот так просто можно подарить новую жизнь двум старым сорочкам, не потратив при этом ни копейки.

thesymbol.ru


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