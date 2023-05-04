100 вещей, которые нужны к новому сезону

Середина сезона - самое время "сверять часы" и готовить гардероб к лету. Благо все карты у нас на руках: ключевые тренды давно известны, осталось лишь выбрать из них лучшее и нужное. В этом мы готовы помочь. Собрали для вас полный гид по летним трендам: в нем все, что может вам пригодиться с июня по август. Самое время составить свой личный вишлист.

Платье с вырезами на талии

Втеплое время желание наряжаться всегда усиливается в разы, поэтому самые необходимые вещи в весеннем гардеробе - это, конечно же, платья. Помимо базовых моделей на каждый день, которые можно смело носить и в офис, и в ресторан и просто на длительную прогулку по городу, в арсенале каждой модницы должно быть хотя бы одно платье, производящее "вау-эффект". С этим здорово справляются платья с интересными соблазнительными вырезами. И если раньше они чаще располагались на спине, в этом сезоне дизайнеры предлагают обратить внимание на модели с вырезами сбоку.

Льняные брюки

Нарядные туфли без каблука

Существует мнение, что выходная обувь обязательно должна иметь каблук. Да, можно не взбираться на высокие шпильки, но символические 5 сантиметров - обязательный минимум. При этом в такой обуви практически всегда неудобно. Куда бы вы ни отправлялись: на выпускной, на свадьбу или просто на вечеринку, где требуется нарядный образ - как правило вы проводите там много времени на ногах. Из-за этого уже в первые часы мероприятия устают ноги и спина и наслаждаться вечером уже не выходит. Именно поэтому мы предлагаем заменить каблуки обувью на плоской подошве, тем более, что в ассортименте брендов можно найти действительно эффектные и нарядные варианты. Рассказываем, на что обратить внимание при выборе.

Яркий жакет

В сезоне весна-лето 2023 яркие цвета правят бал. Подиумы на показах пестрили самыми разнообразными оттенками фиолетового, голубого, зеленого, розового, желтого и оранжевого, а ярче моделей выглядят разве что гости показов. И если одеваться в яркие цвета с ног до головы готов не каждый, то приобрести хотя бы одну вещь, которая раскрасит гардероб явно стоит. И лучше всего с этой задачей справится цветной жакет. Вне зависимости от того, какой оттенок вы выберете, такой жакет отлично впишется во множество стильных образов и всегда поднимет настроение.

Маленькое приталенное платье

Минималистичные кроссовки

Несмотря на всплеск популярности классических лоферов, женственных балеток и даже тирольских ботинок, им все еще сложно бороться за почетный титул самой комфортной обуви с... обычными кроссовками. Они продолжают занимать свое почетное место в гардеробах стильных девушек по всему миру, оставаясь их повседневной униформой вне зависимости от трендов и сезонности. Причина проста: превзойти удобство мягкой подошвы и эластичных материалов практически невозможно. Да и в части универсальности кроссовки и кеды легко дадут фору каким-нибудь бежевым лодочкам - благо в последние несколько лет дизайнеры и стилисты окончательно смирились с тем, что их можно носить со всем и под все. Так что иметь хотя бы одну пару такой комфортной обуви нужно обязательно. А мы расскажем, на какие модели стоит сделать ставку весной 2023.

Базовая цветная рубашка

Невозможно представить себе гардероб - не важно, мужской или женский - без классической "офисной" рубашки с отложным воротником. Эта вещь до такой степени универсальна, что носить ее можно не только в офис, но и на свидание, в театр, на прогулку и даже на пляж. При выборе рубашки мы скорее отдадим предпочтение модели белого цвета - она идет всем, подходит к любому образу и никогда не выходит из моды. Единственный ее минус - иногда она может надоедать. В этом случае белую рубашку можно заменить на цветную. Если правильно ее подобрать, она ничуть не уступит в универсальности белой модели, однако выглядеть будет куда интереснее. Рассказываем, как выбрать и как носить цветную рубашку в этом и всех последующих сезонах.

Платье-футляр

Анализ последних трендов показывает: дизайнеры устали от оверсайза и теперь решили сделать ставку на максимальную женственность и элегантность. В моду вновь возвращаются давно забытые приталенные жакеты, облегающие ногу брюки и, конечно же, платья-футляры. Все началось еще прошлой весной, когда в списке трендов оказалась юбка -карандаш а спустя год волна популярности дошла и до платьев. Рассказываем, как выбрать и как носить платье-карандаш весной и летом 2023, чтобы выглядеть стильно.

Туфли на kitten heel

Все мы любим обувь на каблуке за ее изящество и элегантность. Она красиво удлиняет ноги и украшает любой, даже самый простой образ. Единственный минус - на каблуках не всегда удобно. Заменить в этом случае каблуки на балетки или лоферы можно, однако аутфит станет выглядеть совершенно по-другому. К счастью, существует компромисс - и это обувь на каблуке kitten-heel. Микрокаблук - изобретение совершенно не новое: впервые kitten-heel попал на модную арену в послевоенные 50-е и с тех пор то и дело пропадает с нее и появляется снова. В 2023 году он актуален, как никогда. Рассказываем, как выбрать идеальную пару обуви на kitten-heel.

Платье пастельного оттенка

Весной даже самым преданным поклонникам тотал-блэка хочется добавить в гардероб немного цвета. В первую очередь, дизайнеры предлагают делать это при помощи самых разных сочных оттенков от красного и оранжевого до синего и фиолетового. Однако если к такой радикальной цветотерапии вы не готовы, советуем обратить внимание на более приглушенные пастельные оттенки модных цветов. Тем более, что на подиумах их было ничуть не меньше. Рассказываем, как выбрать подходящее платье.

Туфли с острым мысом

Мода стремительно меняется. Вчерашние тренды уже сегодня могут потерять свою актуальность, а вещи, которые мы зарекались больше никогда не надевать, вновь возвращаются на модную арену в звании хита сезона. Но даже в этом вихре тенденций можно найти вещи, которые стабильно остаются с нами каждый год, несмотря ни на что. И если в одежде это будут бежевые пальто, классические брючные костюмы и "офисные" рубашки, то среди обувных "вневременных" трендов в первую очередь хочется назвать острый мыс. Он не терял своей актуальности ни в период повсеместного увлечения обувью с квадратным носом, ни теперь, когда все вокруг носят балетки с закругленным. Обувь с острым мысом всегда красиво сидит, удлиняет ноги и делает их изящными - одним словом, настоящий маст-хэв. Мы внимательно изучили модные показы сезона весна-лето 2023 и выбрали 10 самых красивых и актуальных пар.

Романтичное платье с пышными рукавами

Лето - это легкие, романтичные образы. А что может быть романтичнее летящего платья с пышными рукавами? Рукава-фонарики уже давно стали синонимом женственности. Они моментально придают образу легкости и воздушности. А уж если они дополнены цветочным принтом (да, мы все еще любим его!), то получается по-настоящему "зефирный" лук, в котором так легко почувствовать себя героиней костюмированной исторической драмы. И именно сейчас лучшее время для того, чтобы озаботиться покупкой такого романтичного платья к началу лета - оно все-таки уже не за горами, даже если погода пока будто говорит об обратном.

Лаконичные босоножки

До лета еще далеко, однако о покупке обуви на теплый сезон стоит задуматься уже сейчас. Конечно, в первую очередь стоит найти универсальную пару лоферов и ультрамодных балеток, однако если эта обувь у вас уже есть, настало время искать идеальные босоножки. Среди главных трендов сезона - отказ от сложных силуэтов и "одноразовых" тенденций, которые утратят свою актуальность через полгода. Так что на пике популярности этой весной и летом будут босоножки максимально простого фасона.

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