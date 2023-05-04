Обувь из сетки — самый смелый тренд сезона - ФОТО

Не хотелось бы начинать текст с прописной истины, но все же: как мы все знаем, мода циклична. Причем ее циклы с каждым годом становятся все короче. Если раньше тренды возвращались спустя годы, если не десятилетия, то в наши дни порой хватает пары сезонов, чтобы модная публика начала скучать по той или иной вещи или приему. Взять хотя бы обувь из сетки. Она уже совсем недавно значилась в числе основных трендов: спасибо за это стоит сказать экс-креативному директору Bottega Veneta Дэниелу Ли и его "вирусным" босоножкам с квадратным мысом. Теперь же инициативу перехватили другие коллеги дизайнера, которые показали свои интерпретации тренда в актуальных весенне-летних коллекциях.

У Chanel, например, мы заметили трогательные ботильоны и сапоги-чулки с бантами на небольших устойчивых каблуках, усыпанные сияющими стразами. Стелла Маккартни подошла к тренду более лаконично: в ее коллекции появились босоножки и сапоги, на которые сверху будто натянут соблазнительный сетчатый чулок. Победительница LVMH Prize Ненси Дояка предпочла сетчатые мюли, которые предлагает сочетать с похожими по фактуре гольфами. А вы вполне можете найти в гардеробе обувь со вставками из сетки, которой уже успели обзавестись. Или отправиться на шопинг за новой парой. В конце концов, весна - лучшее время, чтобы порадовать себя покупкой.

thesymbol.ru