4 мая 2023

4 мая 2023 12:01

Обувь из сетки — самый смелый тренд сезона - ФОТО

Не хотелось бы начинать текст с прописной истины, но все же: как мы все знаем, мода циклична. Причем ее циклы с каждым годом становятся все короче. Если раньше тренды возвращались спустя годы, если не десятилетия, то в наши дни порой хватает пары сезонов, чтобы модная публика начала скучать по той или иной вещи или приему. Взять хотя бы обувь из сетки. Она уже совсем недавно значилась в числе основных трендов: спасибо за это стоит сказать экс-креативному директору Bottega Veneta Дэниелу Ли и его "вирусным" босоножкам с квадратным мысом. Теперь же инициативу перехватили другие коллеги дизайнера, которые показали свои интерпретации тренда в актуальных весенне-летних коллекциях.

Chanel весна-лето 2023

Stella McCartney весна-лето 2023

Nensi Dojaka весна-лето 2023

У Chanel, например, мы заметили трогательные ботильоны и сапоги-чулки с бантами на небольших устойчивых каблуках, усыпанные сияющими стразами. Стелла Маккартни подошла к тренду более лаконично: в ее коллекции появились босоножки и сапоги, на которые сверху будто натянут соблазнительный сетчатый чулок. Победительница LVMH Prize Ненси Дояка предпочла сетчатые мюли, которые предлагает сочетать с похожими по фактуре гольфами. А вы вполне можете найти в гардеробе обувь со вставками из сетки, которой уже успели обзавестись. Или отправиться на шопинг за новой парой. В конце концов, весна - лучшее время, чтобы порадовать себя покупкой.

Nensi Dojaka весна-лето 2023

thesymbol.ru


Просмотров: 99

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 4 009
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 449
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 854
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 390
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 3 911
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 771
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 2 947
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 421
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 399
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 637
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье