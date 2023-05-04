5 цветов сумок, которые никогда не выходят из моды

Покупка сумки - это всегда инвестиция в гардероб. Во-первых, качественная модель будет достаточно дорого стоить. Во-вторых, изнашиваются сумки значительно медленнее футболок или джинсов, так что покупать новую каждый сезон просто нет никакой необходимости. Правда со временем сумка не должна потерять не только товарный вид, но и актуальность, поэтому к ее выбору стоит подойти со всей ответственностью. О "вневременных" моделях сумок мы уже рассказывали здесь, а теперь поговорим о том, как определиться с цветом.

Молочный

Молочный - лучшая альтернатива классическому белоснежному оттенку. Он всегда смотрится "дорого" и благородно и не годами не покидает модную арену. Сумка молочного оттенка, особенно, если выбрать минималистичную модель без лишнего декора, гармонично впишется в образ в любой цветовой гамме.

Мокко

Мокко - один из самых актуальных оттенков коричневого в этом сезоне, однако он давно уже стал чем-то большим, чем просто мимолетный тренд. Оттенок ничуть не уступает по универсальности изрядно надоевшему бежевому, а смотрится при этом куда свежее и интереснее.

Шоколадный

Если в вашем гардеробе не хватает темной сумки, настоятельно рекомендуем присмотреться к моделям глубокого шоколадного оттенка. Носить такую сумку можно будет в модных в этом сезоне total-brown образах, хотя с образами в других цветах она будет сочетаться ничуть не хуже.

Темно-зеленый

Если оттенки вроде Bottega Green или лаймового приходят на модную арену и покидают ее, то глубокий зеленый, напоминающий по по оттенку то ли хвою, то ли малахит, не утратит своей актуальности никогда. Несмотря на насыщенность цвета, оттенок остается довольно универсальным, так что сумку будет легко вписать в любой лук.

Бургунди

Еще один оттенок, удивительным образом сочетающий в себе эффектность и универсальность. Сумка в цвета бургунди идеально подойдет в качестве яркого акцента а образе, но при этом будет смотреться элегантно и "дорого". Как и в случае с темно-зеленым, вписать этот насыщенный оттенок красного можно практически в любой лук.

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