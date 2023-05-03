3 мая 2023

3 мая 2023 16:00

Как носить легкие платья уже сейчас, не дожидаясь лета

Весна - тот самый сезон, когда носить теплые вещи становится просто невыносимо. Солнце светит все ярче, трава все зеленее - но столбик термометра предательски не торопится ползти вверх. Да и прохладный ветер до самого мая никто не отменял. Но даже это вовсе не повод отказывать себе в удовольствии наконец начать носить любимые летние платья. В этом помогут нехитрые, но действенные стилистические лайфхаки. Рассказываем о нескольких самых эффективных, которые помогут не ждать до лета.

С водолазкой

Многие недооценивают потенциал платьев без рукавов. А они, меж тем, отлично справляются с ролью верхнего слоя в многослойных луках. Под такое платье можно надеть водолазку, чтобы утеплиться: это смотрится стильно и спасет от предательского апрельского ветра.

Под свитер

Еще один трюк, который часто практикуют модные инфлюенсеры и стилисты: носить летнее платья в качестве юбки. Обычно в таком качестве используют платье-комбинацию. Для этого сверху нужно просто надеть трикотажный джемпер - и чем объемнее, тем лучше.

С рубашкой

Еще один вариант стилизации - с рубашкой в качестве нижнего слоя. Подойдет обычная белая сорочка, главное, чтобы крой не был чересчур объемным. Дополнить такой образ можно сапогами и укороченной верхней одеждой - например, тренчем или даже дубленкой.

С кожаной курткой

Выйти из положения можно и проще - накинув на платье кожаную куртку или жакет. Это добавит образу рок-н-ролла, а вам - комфорта и расслабленности. Просто дополните лук грубыми ботинками на шнуровке и плотными колготками в тон.

Поверх другого платья

Прием, которые подойдет для совсем невесомых платьев - например, сетчатых или выполненных в технике кроше. Просто надеваете такое платье поверх другого - такого же по крою и длине, но из более плотной ткани. Например, трикотажного.

thesymbol.ru


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