Не просто оранжевый, а цвет красного апельсина — самый модный оттенок лета 2023

Мода давно использовала весь потенциал чистых цветов. И хотя менее прекрасными они от этого не стали, гораздо интереснее использовать полутона и редкие оттенки. Именно они в тренде этой весной и летом. Если коричневый - то в цвете "маккиато", если желтый - то оттенок сливочного масла, если фиолетовый - то только тон черничного мороженого. Продолжая тему гастрономических ассоциаций, на модную арену этим летом выходит необычный оттенок оранжевого - цвет красного апельсина. Название его говорит само за себя: он в точности повторяет сложный цвет, в который природа окрасила этот сорт цитрусовых - что-то среднее между ярко-оранжевым и насыщенным кроваво-красным (не просто так второе название этого фрукта - "кровавый" апельсин).

Носить этот сложный, но очень красивый оттенок дизайнеры призывают едва ли не в формате тотал-лука, то есть буквально с ног до головы. Идеальным решением будет платье длины макси - самое то для многочисленных летних вечеринок и мероприятий с торжественным дресс-кодом. Эталонные образцы мы обнаружили в коллекциях Altuzarra и Bottega Veneta. Впрочем, если одеться в тотал-лук такого яркого цвета вам не хватает смелости, можно взять на вооружение прием расстановки ярких акцентов - и сосредоточиться на обуви и аксессуарах. Туфли, сумка или даже шелковые шейный платок цвета красного апельсина поставит финальную точку в любом образе, сделав его ярким и трендовым. Идеальным компромиссом между этими двумя опциями станет брючный костюм. Если настроение позволяет вам выйти в тотал-луке, то вы можете носить жакет и брюки вместе. В противном случае они будут успешно "работать" и по отдельности.

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