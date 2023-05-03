3 мая 2023

3 мая 2023 11:11

Погода — носить толстовку

Джиджи Хадид

Создание модного образа - уже давно вопрос не столько конкретных вещей, сколько их стилизации. Иной раз собрать трендовый лук можно из самой что ни на есть базы - если знать, как ее комбинировать. Один из таких примеров - сочетание простого свитшота и рубашки. Этот прием из разряда многослойности набирает популярность в этом сезоне - и будет одним из самых модных в следующем. Но все дело в деталях - в том, как вы носите эти вещи.

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Главный секрет - нужно добавить немного небрежности. Рубашку под свитшот нужно надевать навыпуск - так, чтобы она торчала снизу. Можно также закатать рукава свитшота, чтобы открыть манжеты сорочки. При этом сам свитшот может быть любым: как совсем базовым (серым, например), так и "университетским", с логотипами и надписями. Дополнить это комбо тоже можно всем, чем угодно - от простых джинсов до набирающих популярность юбок макси лаконичного кроя.

thesymbol.ru


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