Стрелки и банты в волосах: 60-е — главный бьюти-тренд Met Gala 2023

Сегодня ночью в Нью-Йорке отгремел бал Института костюма Met Gala, посвященный Карлу Лагерфельду. И если среди нарядов приглашенных знаменитостей можно выделить сразу несколько заметных трендов, то среди бьюти-образов четко прослеживается всего один, но зато какой - шестидесятые. Не так давно стиль этого десятилетия уже становился трендом на красной дорожке одной из кинопремий: тогда Аманда Сейфрид и Джениффер Кулидж скопировали прически одной из самых ярких звезд 60-х - Катрин Денев. На этот раз мы увидели тренды того десятилетия, а точнее их интерпретацию, во всем многообразии.

Количество бантов на знаменитых головах в этот вечер было сложно сосчитать. Сидни Суини решила дополнить прическу с начесом на затылке и крупными локонами огромным бантом из полупрозрачной ткани. Чуть более лаконичные аксессуары выбрали Карли Клосс и Эмили Ратаковски. Билли Айлиш удалось вписать банты из атласной ленты в свой весьма готический образ, а "мальвинку" Николь Кидман хочется обязательно повторить этим летом в сочетании с романтичными цветочными платьями. Актриса оставила волосы впереди распущенными, а заднюю часть аккуратно закрепила с помощью кокетливого аксессуара, так что увидеть его можно было, только когда она поворачивалась спиной.

Прически 60-х невозможно представить себе без дерзких начесов и ободков для волос. Энн Хэтэуэй блистала с пышной небрежной прической в стиле Брижит Бардо, как и Карди Би, а Эмма Чермберлен от начеса решила отказаться, зато украсила волосы крупным обручем для волос. Еще одна гостья, которая выбрала характерную укладку - Кендалл Дженнер: она позировала фотографам с высоким пышным хвостом с закрученными вверх концами.

Одним из самых популярных элементов в макияже стали стрелки. Широкие и длинные, тонкие и едва заметные, двойные или со слегка опущенным вниз кончиком, как когда-то носила Твигги. Главный плюс стрелок в том, что они легко вписываются в любой макияж. Билли Айлиш и Дженна Ортега, например, ограничились только черной подводкой, а Джиджи Хадид и бразильская певица Анитта сочетали длинные стрелки с контрастными светлыми тенями - еще одним классическим элементом макияжа шестидесятых. Кстати, последняя, внедрила в свой бьюти-образ еще один прием из тех времен - подчеркнула темными тенями складку века. Сейчас мы видим такой макияж на каждой красной дорожке, однако придумали этот нехитрый прием именно в 60-е. Еще один оммаж на культовый образ Твигги - "кукольные" ресницы Майи Хоук. Впрочем, в сочетании с "рваным" бобом и текстурной укладкой лук вышел очень современным. Среди других характерных элементов макияжа - густые смоки и нежные оттенки помады: даже поклонницы красных губ в этот вечер предпочли заменить их на нежно-розовые или персиковые оттенки.

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