3 мая 2023

3 мая 2023 09:11

Стрелки и банты в волосах: 60-е — главный бьюти-тренд Met Gala 2023

Имаан Хаммам и Ирина Шейк

Сегодня ночью в Нью-Йорке отгремел бал Института костюма Met Gala, посвященный Карлу Лагерфельду. И если среди нарядов приглашенных знаменитостей можно выделить сразу несколько заметных трендов, то среди бьюти-образов четко прослеживается всего один, но зато какой - шестидесятые. Не так давно стиль этого десятилетия уже становился трендом на красной дорожке одной из кинопремий: тогда Аманда Сейфрид и Джениффер Кулидж скопировали прически одной из самых ярких звезд 60-х - Катрин Денев. На этот раз мы увидели тренды того десятилетия, а точнее их интерпретацию, во всем многообразии. 

Энн Хэтэуэй

Количество бантов на знаменитых головах в этот вечер было сложно сосчитать. Сидни Суини решила дополнить прическу с начесом на затылке и крупными локонами огромным бантом из полупрозрачной ткани. Чуть более лаконичные аксессуары выбрали Карли Клосс и Эмили Ратаковски. Билли Айлиш удалось вписать банты из атласной ленты в свой весьма готический образ, а "мальвинку" Николь Кидман хочется обязательно повторить этим летом в сочетании с романтичными цветочными платьями. Актриса оставила волосы впереди распущенными, а заднюю часть аккуратно закрепила с помощью кокетливого аксессуара, так что увидеть его можно было, только когда она поворачивалась спиной.  

Прически 60-х невозможно представить себе без дерзких начесов и ободков для волос. Энн Хэтэуэй блистала с пышной небрежной прической в стиле Брижит Бардо, как и Карди Би, а Эмма Чермберлен от начеса решила отказаться, зато украсила волосы крупным обручем для волос. Еще одна гостья, которая выбрала характерную укладку - Кендалл Дженнер: она позировала фотографам с высоким пышным хвостом с закрученными вверх концами. 

Кит Урбан и Николь Кидман

Одним из самых популярных элементов в макияже стали стрелки. Широкие и длинные, тонкие и едва заметные, двойные или со слегка опущенным вниз кончиком, как когда-то носила Твигги. Главный плюс стрелок в том, что они легко вписываются в любой макияж. Билли Айлиш и Дженна Ортега, например, ограничились только черной подводкой, а Джиджи Хадид и бразильская певица Анитта сочетали длинные стрелки с контрастными светлыми тенями - еще одним классическим элементом макияжа шестидесятых. Кстати, последняя, внедрила в свой бьюти-образ еще один прием из тех времен - подчеркнула темными тенями складку века. Сейчас мы видим такой макияж на каждой красной дорожке, однако придумали этот нехитрый прием именно в 60-е. Еще один оммаж на культовый образ Твигги - "кукольные" ресницы Майи Хоук. Впрочем, в сочетании с "рваным" бобом и текстурной укладкой лук вышел очень современным. Среди других характерных элементов макияжа - густые смоки и нежные оттенки помады: даже поклонницы красных губ в этот вечер предпочли заменить их на нежно-розовые или персиковые оттенки.

Сидни Суини

Эмма Чемберлен

Майя Хоук

Эмили Ратаковски

Дженна Ортега

Карди Би

Анитта

Джиджи Хадид

Никола Пельтц

thesymbol.ru


Просмотров: 168

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 3 994
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 438
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 844
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 377
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 3 895
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 757
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 2 929
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 407
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 384
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 621
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье