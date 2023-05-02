Она-то знает толк в каблуках! Коллекция суперудобной обуви Сары Джессики Паркер

Скажи нам "Сара Джессика" - и мы ответим "туфли". Эта ассоциация стала такой же прочной, как связь Кэрри Брэдшоу и юбок-пачек со шпильками. Думаем, легендарная героиня "Секса в большом городе" заметно повлияла на стиль актрисы, и теперь Паркер так же сходит с ума по дизайнерской обуви, как и Кэрри. И за годы этой страстной любви Сара Джессика стала настоящим специалистом в вопросе каблуков!

То ли мы уже не представляем Сару Джессику в другой роли, кроме Кэрри Брэдшоу, то ли их образы настолько сплелись, что мы уже не видим между ними разницы. Скорее всего, и то, и другое: за годы, проведенные в роли манхэтаннской тусовщицы, актриса переняла стиль своей героини со всеми ее узнаваемыми чертами - пышными юбками, джинсами-скинни, комбинезонами и шпильками. До сих пор не понимаем, как Кэрри удавалось передвигаться на таких каблуках по большому городу - видимо, эта тайна известна только ей и Саре Джессике.

"Я могу не знать ничего о мужчинах, но в туфлях я знаю толк", - заявляла Брэдшоу. То же самое теперь может сказать и Паркер: с ее-то опытом бесконечных съемочных дней, проведенных на шпильках, и работы в собственном магазине дизайнерской обуви, она может давать уроки "каблучного мастерства". В целом, наука не самая хитрая: нужны тренировки и удобные модели, в которых ноги будут уставать не слишком быстро.

Мастер-класс по дефиле среди нью-йоркских бутиков оставим Саре Джессике, а сами займемся поиском той самой суперудобной обуви, которой звезда доверяет уже много-много лет.

Сабо

Сабо как раз сейчас переживают перерождение из антитрендов в самую желанную покупку сезон. Удобные модели на деревянном каблуке подкупают своей устойчивостью и минимализмом. Учитывая, что спрос на ugly shoes все так же на высоте, легко понять, почему массивные и грубоватые сабо тоже взлетели в модные чарты.

Белые ботильоны

Классика жанра имени Кэрри Брэдшоу. Да, актриса появилась в белых ботильонах по воле художников по костюмам Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго, но в жизни она частенько выходит в таких же. Средний по высоте подъем значительно упрощает ходьбу, так что от души (и стертых пяток) советуем обращать внимание на толстый клиновидный каблук - с ним даже можно пережить даже целый день на ногах.

Мэри джейн

Любимая модель Кэрри и, как оказалось, Сары Джессики. Туфли мэри джейн звезда носит чаще всего - видела бы ты ее коллекцию! В Бренде Паркер SJP их тоже много: из сезона в сезон актриса выпускает минимум пять новых дизайнов ее обожаемой модели и каждую, естественно, выгуливает под вспышками папарацци.

Толстый каблук

И снова находка Паркер - толстый устойчивый каблук, который она просто обожает. И не только она: судя по тому, как часто Сара Джессика выпускает ботильоны с таким каблуком, их ждет чуть ли не половина завсегдатаев бутика SJP. Чтобы немного "расцветить" этот базовый дизайн, Паркер выбирает модели с эффектными животными принтами или полностью покрытые стразами - крутой ход!

Слингбэки

А вот и наши любимчики - слингбэки. Жаль, что носить их можно только летом и ранней осенью - с открытыми пятками под пронизывающим ветром не погуляешь. Зато благодаря перемычке сзади туфли плотно держатся на ноге и не слетят в ответственный момент, как это иногда делают кожаные лодочки. Так что неудивительно, почему Паркер надевающих на красные дорожки - это же не обувь, а гарантия стильного образа и спасенного настроения!

thevoicemag.ru