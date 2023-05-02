Кеды — скучно! Эмма Уотсон нашла небанальный способ носить платье в стиле коттеджкор

Главная волшебница мира редко появляется в поле зрения папарацци, но когда все же выходит в свет, то захватывает все внимание прессы. И для этого ей не нужны каблуки высотой с небоскреб, кричащий макияж, волосы кислотного оттенка или самые трендовые обновки с подиума. Достаточно просто замиксовать самое базовое летнее платье не самым обычным способом - и вуаля, модный глянец снова гудит об Эмме Уотсон!

Что приходит тебе в голову, когда ты слышишь простое словосочетание "летнее платье"? Готовы поспорить, что в мыслях всплывает или сарафан, или модель А-силуэта с небольшими рюшами и свободной юбкой - это же база баз! Не удивимся, если и у тебя в шкафу есть такое платье - как выяснилось, оно имеется и у Эммы Уотсон, большой любительницы минимализма.

Это на красных должках актриса появляется в кутюрных образах, а в жизни ее редко можно застать с "боевым" макияжем и в дизайнерских нарядах. Эмма больше жалует объемные свитеры, простые джинсы, кеды, кожанки, лодочки - в общем, довольно стандартный гардероб. Но каждый ее выход все равно получается особенным, и все из-за небанальных сочетаний, которые звезда умело внедряет в аутфиты. Взгляни сама!

Само по себе базовое красное платье в мелкий белый горох - это, конечно, не новость. Обычно его стилизуют с кедами и белой сумкой, иногда со светлыми босоножками и соломенной корзинкой. Просто, гармонично, но слегка скучно, согласись. Эмма же вдруг выбрала довольно "тяжелую" коричневую кожаную сумку, которую, как правило, носят осенью. Чтобы "утяжелить" и таким образом уравновесить образ, Уотсон добавила черные босоножки с широким ремешком. Подумала бы ты, глядя на эти вещи по отдельности, что они так здорово будут смотреться вместе?

Вряд ли. Сумка кажется более подходящей для утепленных образов, обувь довольно строгая, а платье в стиле коттеджкор - сама романтика. Казалось бы, "разные оперы" - но нет, в ансамбле смотрится гармонично. И так же просто, как банальная комбинация с кедами и белой сумкой на длинном ремешке, которые мы в ближайшее время заменим вариантом Эммы.

thevoicemag.ru