Если ищете необычное платье на лето, то платье-колье создано для вас

Как только за окном становится чуть теплее, приходит время пополнить гардероб парой новых платьев. И если классические, но несколько банальные модели, вроде футляров и трапеций, вам надоели, предлагаем присмотреться к более необычному тренду - платью-колье. По большому счету, это обычное платье с американской проймой, у которого ткань на шее фиксируется при помощи декоративного металлического элемента, напоминающего украшение - отсюда и необычное название. Этот фасон был особенно популярен в 70-е и в сезоне весна-лето 2023 вновь появился на модной арене.

Платья-колье в самом классическом его виде нашлись в коллекции Michael Kors. Струящиеся ткани, сочные цвета, длина в пол - все это отсылает нас к эпохе Холстона и Нью-Йорку 70-х годов. Металлическое "колье" на шее уравновешивает простоту кроя, делая платье абсолютно универсальным. В зависимости обуви и аксессуаров, которыми вы его дополните, летом в таком можно будет отправиться и в офис, и на свидание, и на вечеринку.

Платья-колье в более современном прочтении нашлись у Christopher Kane. Американскую пройму заменил сложный двуслойный верх, а колье заменил металлический карабин, расположившийся на груди. Area решили дополнить массивным чокером из серебряных бусин не свободное макси, а облегающее мини с эффектным вырезом на груди. A Proenza Schouler "вплели" в ткань платья золотую цепь. В сочетании с легкой тканью и кокетливой юбкой со сборкой, получился стильный вариант на каждый день.

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