Какую сумку купить к лету: 10 идей

Правильно подобранный аксессуар может вывести образ на новый уровень, а может полностью его разрушить. Поэтому сумка - деталь, которую всегда необходимо брать во внимание, составляя наряд: будь это обычный будний день или вечеринка года. Предлагаем готовиться к лету заранее и выбирать лучшие варианты прямо с подиума: мы выбрали 10 самых трендовых модели, которые появились в лучших коллекциях сезона.

Круглая

Сумки круглой формы не теряют своей актуальности уже не первый год. Правда в прошлых сезонах мы чаще носили мягкие хобо в стиле Джеки Кеннеди, а этим летом на пике популярности более жесткие модели, хорошо держащие форму, как в коллекции Hermès.

Из соломы

Соломенная сумка - традиционный элемент весенне-летнего гардероба, причем в этом сезоне носить такие сумки мы будем не только на пляж, но и в городе. Вместительная сумка из соломы, как в коллекции Max Mara, здорово дополнит образ из минималистичного макси изо льна и кожаных вьетнамок.

С бахромой

Еще один большой тренд сезона - так называемые party bags. Правда носить яркие сумки этим летом стоит не только на вечеринки, но и каждый день. Бахрома - решение, конечно, не из практичных, на зато как эффектно. Как и в случае с пайетками, сочетать такие сумки советуем с вещами простого кроя и расцветки: например, как на шоу Victoria Beckham.

Трапеция

Сумки строгой геометричной формы, которая расширяется книзу, уже даже не участвует в гонке бесконечно сменяющих друг друга трендов - она давно отвоевала право считаться вечной классикой. Этим летом присмотритесь к миниатюрным сумкам-трапециям нежных оттенков, как у Fendi.

Сумка-корзинка

Любимая сумка Джейн Биркин и всех парижанок - корзинка. Если большую корзину носить с собой может быть неудобно, то опция среднего размера, как в коллекции Jacquemus, идеально подойдет для тех дней, когда вам не нужно иметь при себе много вещей. Носите сумку-корзинку с летящими платьями в цветок, льняными костюмами и просто с футболкой и шортами.

Сумка-почтальон

Модный камбэк из нулевых - сумка-почтальон. Во вместительную сумку можно положить все на свете - от ноутбука до бутылки воды. А еще ее можно комфортно носить через плечо, чтобы перераспределить нагрузку и освободить руки. В общем, одни сплошные плюсы. Особенно эффектно будет смотреться сумка-почтальон яркого оттенка - такая нашлась у Bottega Veneta.

Клатч-оверсайз

Этим летом в фаворитах у модниц не вечерние минодьеры, а самые настоящие клатчи-гиганты, которые удобнее носить под мышкой, чем в руке. Правда, слишком тяжелыми вещами такой клатч не нагрузишь - без ремешка на плечо его будет попросту тяжело нести. Зато смотрится такая сумка и правда эффектно. Наглядный пример - в коллекции Jil Sander.

Портфель

Постковидное возвращение в офисы заставило дизайнеров пересмотреть свое отношение к строгим портфелям. Именно их аскетичной формой вдохновлены сумки из весенне-летних коллекций Prada. Для полноты образа носите их со строгими брючными костюмами и белыми рубашками маскулинного кроя, а для контраста - с полупрозрачными блузами и топами.

Багет

Еще одна абсолютно классическая модель, которая никогда не теряет своей актуальности, а значит - станет отличной инвестицией в гардероб. Чтобы багет легко вписывался в самые разные образы, сумку советуем искать минималистичного дизайна. Например, из кожи благородного шоколадного оттенка, как у Valentino.

Макси-тоут

Принцип "чем больше, тем лучше" в этом сезоне безотказно работает в отношении аксессуаров. Эпоха микро-сумок официально подошла к концу: теперь идеальная модель должна быть не только красивой, но и действительно вместительной. Отличный пример - вместительные кожаные тоуты из коллекции Peter Do.

thesymbol.ru