3 фасона брюк, которые выгодно подчеркнут любую фигуру

Нам повезло жить в то время, когда мода становиться более инклюзивной, а стандарты красоты остаются строгими лишь в модельной индустрии. Однако предубеждения о том, что определенные вещи "можно" носить лишь с одним единственным типом фигуры все еще прочны. Пробуем доказать обратное и рассказываем о трех базовых фасонах брюк, которые подойдут всем без исключения и всегда будут смотреться актуально.

Палаццо

На пике популярности в этом сезоне брюки-палаццо. Это брюки, расширяющиеся книзу от бедра. Модными они стали в середине прошлого века, а придумала их наша соотечественница, княжна Ирен Голицина: именно она предложила модницам носить на светские мероприятия костюм, похожий на пижаму. Благодаря объемному крою, эта модель выгодно подчеркнет талию и скроет все недостатки. Вопреки распространенному мнению, то широкие брюки подходят только высоким девушкам, носить палаццо можно и нужно абсолютно всем.

Bootcut

Еще одна универсальная модель, которая внезапно появилась на модной арене - джинсы и брюки bootcut. Это силуэт, который плотно облегает бедра, но расширяется книзу от колена - не так драматично, как клеш, но все еще заметно. Название происходит от двух английских слов: "boot" (рус. "сапог, ботинок") и "cut" (рус. "подрезанный"). Изначальный смысл таких брюк был в возможности скрыть под ними высокую обувь. однако мы видим в них куда большие преимущества. Брюки bootcut на высокой посадке фантастически удлиняют и вытягивают ноги, и работать этот эффект будет на любой фигуре. Проверено!

Прямой крой

Если фасоны палаццо и bootcut из числа ультрамодных, то брюки прямого кроя не покидают нас из сезона в сезон. Более классической и универсальной модели просто невозможно придумать. Они выгодно подчеркнут талию и при этом скроют все те недостатки, которые хотелось бы скрыть. В этом фасоне можно смело покупать и брюки и джинсы, они отлично сядут и точно никогда не выйдут из моды.

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