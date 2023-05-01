3 пары удобной обуви, без которой не обойтись летом

Босоножки с тонкими ремешками на шпильке и мюли на каблуке kitten-heel - самые желанные пары обуви на это лето. Они элегантны, универсальны, хорошо сидят на ноге и украшают любой образ. Правда у них есть один существенный минус - долго в такой обуви не проходишь. Но что делать, если вам предстоит много передвигаться пешком, а жертвовать стилем вы не готовы? К счастью, у дизайнеров есть решение и даже не одно. В коллекциях брендов можно найти множество моделей стильной, но при этом очень удобной летней обуви. Рассказываем, о трех самых актуальных.

Вьетнамки из кожи

Вьетнамки давно перестали быть исключительно пляжной обувью и перекочевали в повседневный летний гардероб. Чтобы пара точно прослужила вам несколько сезонов, выбирайте максимально простой дизайн. В идеале - вьетнамки должны быть из кожаными, а не резиновыми. Тогда они будут уместно смотреться в офисе и даже в ресторане.

Балетки из текстиля

Всю весну мы носили балетки из кожи, однако летом в такой обуви может быть жарко. Здесь на помощь придут модели из текстиля - к счастью, их в ассортименте брендов не меньше, чем кожаных. Классические балетки с бантиками на носке, Мэри-Джейн с перепонкой, минималистичные в духе The Row или максимально напоминающие обувь настоящих балерин - выбирайте любую модель, что придется вам по вкусу и носите со всем, что найдете в своем летнем гардеробе.

Сандалии на липучках

Классические сандалии на липучках давно вышли за рамки трендов - эта модель не утрачивает своей актуальности никогда. Они столь же универсальны, что и кожаные вьетнамки, однако значительно превосходят их по удобству. Застежки на липучках хорошо фиксируют ногу при ходьбе, позволяя не перенапрягать мышцы стоп, а если из-за жары у вас отекут ноги, липучку всегда можно будет немного ослабить и снова вернуться в абсолютно комфоортное состояние.

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