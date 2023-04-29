«Она не хотела смущать принца»: история культового платья-комбинации Dior принцессы Дианы на Met Gala

Принцесса Диана оставила не только след в сердцах миллионов людей по всему миру, но еще и огромное модное наследие. Ее культовых образов хватит на несколько музейных выставок, каждая из которых обречена стать хитом - а уж писать об истории каждого конкретного выхода можно бесконечно. Что всегда выделяло леди Ди на фоне других королевских особ, так это невероятная смелость - и в выборе нарядов, и в принятии жизненно важных решений. Рассказываем об одном из таких смелых нарядов, который навсегда вошел в историю моды.

ЭТОТ КУЛЬТОВЫЙ ВЫХОД В ИТОГЕ МОГ ОКАЗАТЬСЯ СОВСЕМ ДРУГИМ - ЛЕДИ ДИ В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ ЕДВА НЕ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ИЗНАЧАЛЬНОГО ПЛАНА

Принцесса Диана заставляла весь мир замереть в изумлении одним своим появлением. Выглядела она при этом одинаково элегантно и на светских приемах, и во время благотворительных миссий. Разумеется, не изменила себе она и придя на главное событие мира моды - бал Met Gala в Нью-Йорке. Вот только этот культовый выход в итоге мог оказаться совсем другим - леди Ди в последний момент едва не отказалась от изначального плана. Но обо всем по порядку.

ВЫБОР ПАЛ НА ШЕЛКОВУЮ КОМБИНАЦИЮ ЦВЕТА НОЧНОГО НЕБА, ОТДЕЛАННУЮ ТОНЧАЙШИМ ЧЕРНЫМ КРУЖЕВОМ - ПЕРВУЮ ВЕЩЬ, СОЗДАННУЮ ДЖОНОМ ГАЛЬЯНО В ДОЛЖНОСТИ КРЕАТИВНОГО ДИРЕКТОРА DIOR

В 1996 году ежегодный вечер был приурочен к открытию выставки, посвященной Кристиану Диору. Логично, что по такому поводу Ее Высочество решила прийти на мероприятие в платье Dior. Выбор пал на шелковую комбинацию цвета ночного неба, отделанную по линии декольте тончайшим черным кружевом - первую вещь, созданную Джоном Гальяно в должности креативного директора парижского Дома. Образ дополняли пальто-кимоно из серо-синего бархата, массивный жемчужный чокер с крупным сапфиром по центру (тот же, что Диана надела с культовым "платьем мести") и, конечно, миниатюрная сумочка Lady Dior в тон - любимая модель принцессы Уэльской. В тот вечер на бал она пришла вместе со своей близкой подругой, главным редактором The Symbol Лиз Тилбери, которая выбрала бархатное платье в той же цветовой гамме - их наряды удивительно смотрелись рядом друг с другом.

Это сегодня платье-комбинация - настолько привычная и понятная вещь, что разглядеть в ней нечто двусмысленное могут разве что люди совсем уж консервативных взглядов. 25 лет назад такой наряд еще многим казался вызывающим - несмотря на большую популярность, многие все еще считали его предметом нижнего белья. Именно поэтому принцесса Диана едва не отказалась от того самого платья Dior. Причина была очень трогательной: по ее словам, она не хотела смущать 14-летнего принца Уильяма, который мог расстроиться из-за такого откровенного выхода матери. К счастью, она этого не сделала - и во многом благодаря именно ей сегодня мы можем спокойно носить платья-комбинации и по особым случаям, и просто каждый день, не опасаясь косых взглядов и осуждения.

Это платье явно нельзя назвать самым экстравагантным или необычным в гардеробе принцессы. Напротив, оно выглядит очень лаконичным - если не сказать скромным. И все же оно вошло в историю как одно наиболее знаковых. Все дело в том, что оно наглядно обозначило завершение формирования стиля леди Ди - и ее перехода к более расслабленным и менее формальным образам. Ее больше не держали в жестких рамках ни королевский протокол, ни несчастливый брак с принцем Чарльзом. Мир увидел новую Диану - сильную, уверенную в себе, невероятно привлекательную женщину. Уже не принцессу, а настоящую королеву людских сердец. Такой мы ее и запомнили навсегда.

МИР УВИДЕЛ НОВУЮ ДИАНУ - СИЛЬНУЮ, УВЕРЕННУЮ В СЕБЕ, НЕВЕРОЯТНО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ЖЕНЩИНУ

thesymbol.ru