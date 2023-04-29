29 апреля 2023

29 апреля 2023 12:02

Кейт Мосс полюбила костюмный жилет задолго до того, как он стал трендовым. И носила она его лучше всех

Кейт Мосс на фестивале GLASTONBURY, 2005 год

Костюмный жилет - один из главных трендов сезона. Еще каких-то 30-40 лет назад мы не могли даже подумать, что элемент традиционно мужского костюма-тройки сможет не только гармонично вписаться в женский гардероб, но и укрепиться в нем в статусе классики. И спасибо за это нам стоит сказать Кейт Мосс - в нулевых именно она популяризировала костюмный жилет и сделала его своей визитной карточкой. И пускай после этого жилеты пропали с модной арены на десять с лишним лет, сейчас, когда они снова на пике популярности, стоит обратиться к архивным снимкам Кейт и даже повторить несколько ее образов. Тем более, что стиль нулевых сейчас актуален как никогда. 

Итак, самый дерзкий и любимый Кейт способ - носить жилет вместо топа. Благодаря классическому строгому крою жилет на голое тело смотрится одновременно сдержано и сексуально. Особенно, если вы выберете приталенную модель, которая подчеркнет талию. В качестве "низа" отлично подойдут брюки карго, джинсы или популярная в этом сезоне юбка макси. Ну а если вам захочется добавить в свой лук больше эстетики нулевых - попробуйте повторить культовый образ Кейт с фестиваля Гластонбери, дополнив жилет джинсовыми микрошортами и широким ремнем на бедрах.

Впрочем, не всем придется по вкусу этот способ. Если на голое тело жилет вы носить не готовы, надевайте под него тонкий хлопковый лонгслив или простую майку-алкоголичку. Ну а дальше - стилизация может быть любой. Мы вы остановились на костюмных брюках свободного кроя или джинсах. В качестве финального штриха на шею можно добавить галстук. Обязательно небрежно завязанный. Больше модного вдохновения от Кейт Мосс ищите в подборке фото ниже. 

thesymbol.ru


Просмотров: 136

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 3 949
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 402
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 804
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 324
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 3 841
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 707
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 2 880
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 359
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 339
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 569
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье