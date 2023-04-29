Кейт Мосс полюбила костюмный жилет задолго до того, как он стал трендовым. И носила она его лучше всех

Костюмный жилет - один из главных трендов сезона. Еще каких-то 30-40 лет назад мы не могли даже подумать, что элемент традиционно мужского костюма-тройки сможет не только гармонично вписаться в женский гардероб, но и укрепиться в нем в статусе классики. И спасибо за это нам стоит сказать Кейт Мосс - в нулевых именно она популяризировала костюмный жилет и сделала его своей визитной карточкой. И пускай после этого жилеты пропали с модной арены на десять с лишним лет, сейчас, когда они снова на пике популярности, стоит обратиться к архивным снимкам Кейт и даже повторить несколько ее образов. Тем более, что стиль нулевых сейчас актуален как никогда.

Итак, самый дерзкий и любимый Кейт способ - носить жилет вместо топа. Благодаря классическому строгому крою жилет на голое тело смотрится одновременно сдержано и сексуально. Особенно, если вы выберете приталенную модель, которая подчеркнет талию. В качестве "низа" отлично подойдут брюки карго, джинсы или популярная в этом сезоне юбка макси. Ну а если вам захочется добавить в свой лук больше эстетики нулевых - попробуйте повторить культовый образ Кейт с фестиваля Гластонбери, дополнив жилет джинсовыми микрошортами и широким ремнем на бедрах.

Впрочем, не всем придется по вкусу этот способ. Если на голое тело жилет вы носить не готовы, надевайте под него тонкий хлопковый лонгслив или простую майку-алкоголичку. Ну а дальше - стилизация может быть любой. Мы вы остановились на костюмных брюках свободного кроя или джинсах. В качестве финального штриха на шею можно добавить галстук. Обязательно небрежно завязанный. Больше модного вдохновения от Кейт Мосс ищите в подборке фото ниже.

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