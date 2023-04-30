30 апреля 2023

30 апреля 2023 19:05

Перечислены 11 модных трендов лета 2023 года

Модные редакторы Who What Wear перечислили 11 главных трендов лета 2023 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь журналисты посоветовали читателям обратить внимание на юбки длины макси, которые представлены в ассортименте брендов Raey, Reformation и Richie. Кроме того, в моду войдут сумки и другие аксессуары, сплетенные из рафии.

"Актуальность обретут и минималистичные предметы гардероба из 1990-х годов. Например, телесные боди", - говорится в материале.

Вдобавок популярными станут наряды красного цвета, а также платья и юбки, имитирующие форму теннисисток, и белые брюки различного кроя. Что касается аксессуаров, то лучше присмотреться к украшениям в стиле 1980-х годов. К тому же трендовыми станут вещи с аппликациями в виде цветов и классические рубашки, уточнили авторы.

В заключение редакторы дали пользователям сети рекомендации по покупке обуви. "Кроссовки New Balance и туфли на танкетке - лучший выбор!" - подчеркнули они.


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