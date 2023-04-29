7 вещей, на которых ты можешь сэкономить без ущерба стилю

Майка

Экономьте на базовых вещах. Это не возбраняется! Например, майку из хлопка можно купить хоть в "Детском мире", хоть в Zara. Масс-маркет в этом плане предлагает вполне себе сносные вещи. И разнообразия здесь больше - тип силуэта, горловина, цвет. В брендах подороже так не разойдешься. Здесь вы найдете две-три хороших по качеству футболки порой за очень "кусачую" сумму. А состав будет все тот же: cotton.

К тому же редко мы покупаем одну майку - как правило, берем много и сразу. И кстати, парочку из них вы можете сами перевести из разряда "базовых" на уровень фэшн. Выбираете принт, находите в интернете услугу "печать на футболках" - и вперед. Через пару дней на вашей полке будет майка собственного дизайна. На вопросы "где взяла?" смело презентуйте свое творчество.

Свитшоты

Здесь тот же принцип, что и в майках: чем больше - тем лучше. Если погода в вашем городе так себе и большую часть года совсем не солнечно, то свитшот автоматически становится крайне важным элементом в шкафу. Это значит следующее: вам нужна целая стопочка свитшотов всех базовых оттенков. Носить вы их будете часто, менять тоже, поэтому лучше брать недорогие варианты, чтобы ловко делать рокировку и менять старые на новые.

Носки

Есть в нашем обиходе вещи, которые при всем желании не сохранишь в первозданном виде. Носки в этом списке занимают лидирующую позицию. Они застирываются, рвутся и быстро становятся неприглядными. Особенно если речь идет о светлых носках. Выход один: менять их как можно чаще. Купите сотню "про запас", и проблема лихорадочного поиска приличной пары носков в 7 утра уйдет сама собой.

Пижама

У меня тут деликатное предложение. Пижамы бывают уютные, мягкие и невозможно милые, но мой вам добрый совет: не покупайте пижаму и спите лучше голой. Для любви не должно быть границ, в том числе и пижамных.

Кашемировый свитер

Кашемировый свитер должен удовлетворять одному лишь условию: быть из кашемира. Да, почти тавтология, но это так. Конечно, сам по себе этот материал не из дешевых. Но когда присутствует еще и наценка за бренд, то цена стремится к космической. Поэтому отставьте погоню за лейблом и делайте акцент на качестве.

Спортивная форма

Будь то пилатес или размеренная йога, результат по итогу занятий будет одним - румянец на щечках, слегка растрепанные волосы и мокрая форма. Дорогие леггинсы и майку никто не оценит, в начале занятия все дружно сконцентрируются на выполнении упражнений, в конце - побегут в душ и за стаканом воды. Так и зачем, спрашивается, тратить уйму денег на форму? Для себя? Может быть, но поверьте, удобство здесь гораздо важнее.

Хит сезона

Как я уже говорила в предыдущей статье, хит сезона - вещь непрактичная. Пара выходов и все, станет уже неактуальной. Если очень уж хочется, то выбирайте самый демократичный вариант из всех представленных на рынке. Экономьте там, где это возможно.

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