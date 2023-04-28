Как носить обувь без каблука: 4 правила

Что может быть женственнее туфель на высоких каблуках? Пожалуй, ничего. Но это вовсе не значит, что выглядеть изящно в обуви без каблука нельзя. Напротив: есть немало способов составить образ в стиле ladylike, не жертвуя при этом комфортом. Для этого нужно лишь соблюдать несколько простых правил. Рассказываем, как носить обувь без каблука, но выглядеть при этом как настоящая леди.

Выбирайте правильную модель обуви

Безусловно, самый очевидный выбор для образа в стиле ladylike - это шпильки. Но отнюдь не единственный. Некоторые модели обуви на плоском ходу смотрятся ничуть не менее изящно. Например, балетки (особенно силуэта мэри-джейн с ремешком), лоферы или остроносые слингбэки, которые очень красиво удлиняют ноги. А вот от всеми любимых кроссовок и грубых ботинок придется отказаться: они хороши, но для других луков.

Дело в силуэте

Общее впечатление от образа определяет силуэт. Поэтому основное внимание стоит уделить именно ему. Выбирайте женственные формы и приталенные вещи, а между брюками и юбками отдавайте предпочтение последним. Тогда образ получится женственным независимо от того, какая обувь на вас.

Вопрос пропорций

Красота, как известно, - вопрос пропорций. Поэтому важно, чтобы ваша обувь их не искажала. Старайтесь выбирать не слишком массивные модели, в идеале - с острым мысом: они визуально удлиняют ноги и вытягивают силуэт, делая его более изящным.

Дьявол в деталях

Также не стоит списывать со счетов небольшие детали: аксессуары, украшения. Именно они завершают образ и способны радикально поменять его настроение. Иногда небольшой ридикюль или бант в волосах способны сделать образ женственным - так что и об обуви особенно беспокоиться не придется.

thesymbol.ru