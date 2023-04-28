Как найти свой стиль и не быть «как все»

Поиск своего уникального стиля - процесс долгий и витиеватый, но приносящий приятные плоды. С одной стороны, ваш гардероб отражает ваш характер и образ жизни, с другой - помогает лучше узнать себя, свои интересы и потребности. Получается своего рода самоанализ через одежду. Так что формулировать то, что отличает вас от других, можно и даже нужно. А мы постараемся в этом помочь. Рассказываем, как найти свой стиль, придерживаться его и не быть "как все".

Изучите свои детские фото

Да, не удивляйтесь. Как говорится, все мы родом из детства. Иногда помочь понять себя и свои истинные желания и интересы может помочь именно погружение в свои детские воспоминания. Постарайтесь вспомнить, что вам нравилось, какие вещи и цвета были вашими любимыми, а что, напротив, вас отталкивало. Это поможет подобрать ключ ко многим волнующим вас вопросам. Вполне возможно, что вы с удивлением обнаружите, что в детские годы гораздо лучше понимали, какая одежда вам нравится и идет - и заодно сможете снова нащупать задатки своего индивидуального стиля.

Подумайте о своих интересах

Немаловажную роль в формировании личного стиля играют ваши склонности и интересы. Подумайте о том, какая музыка вам нравится, кто ваши любимые художники и режиссеры, какая из прочитанных книг больше всего запала в душу. Из этих частичек и формируется ваш личный пазл, который в конечном итоге приведет к пониманию того, какая одежда лучше всего отражает ваше внутреннее состояние. В конце концов, стиль - это способ невербальной коммуникации, возможность рассказать миру, кто вы есть. В идеале по вашему внешнему виду должно быть понятно, чем вы живете и дышите - тогда это и есть неповторимый фирменный стиль.

Формируйте насмотренность

Слово "насмотренность" употребляют так часто, что оно уже превратилось в заезженное клише. Тем не менее, термина лучше пока не придумали, так что будем оперировать тем, что имеем. Как известно, вдохновение буквально повсюду - нужно только уметь его разглядеть. А для этого необходимо отсматривать как можно больше первоисточников, из которых можно это самое вдохновение почерпнуть. Пригодиться может все: от посещения выставок до просмотра культового кино и съемок в модных журналах. Никогда не знаешь, где увидишь сочетание цветов или фактур, которое западет в душу.

Вдохновляйтесь, но не подражайте

Не удивляйтесь, но еще один хороший способ прийти к собственному стилю - найти одну или несколько ролевых моделей. Главный фокус в том, чтобы вдохновляться ими, но не подражать. Не пытайтесь в точности копировать образы любимой иконы стиля, но берите на заметку общее настроение или определенные стилистические приемы. Это поможет разнообразить собственный гардероб, не скатываясь в откровенное копирование чьей-то манеры одеваться.

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