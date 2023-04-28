Платья с ассиметричным верхом — микротренд, который стоит взять на заметку

Платье - один из важнейших элементов любого весенне-летнего гардероба, поэтому к выбору стоит подходить особенно тщательно. Если в вашем арсенале уже есть вечная классика, вроде комбинации или платья-пиджака, а свободные трикотажные модели (хоть и подкупают своим комфортом) порядком надоели, предлагаем обратить внимание на новый тренд - платья с ассиметричным верхом. Модели, открывающие одно плечо, нашлись в коллекциях практически у каждого бренда - и среди всего их многообразия вы наверняка сможете найти "то самое" платье для себя. Рассказываем, на что обратить внимание при выборе.

В целом, главный критерий всего один: платье должно открывать одно плечо и полностью или частично закрывать другое. Оно может быть сшито на манер греческой тоги, а может представлять собой сложную конструкцию с гипертрофированной линией плеча и множеством драпировок. Здесь важно соблюдать баланс: если вы выбираете модель сложного кроя, она должна быть однотонной. Хорошие примеры - Saint Laurent и Atlein. Оба платья украшены драпировками и необычными элементами - капюшоном и фигурным вырезом на бедре. Если использовать для них ткань с принтом, пайетками или любым другим декором, выйдет слишком вычурно и совершенно безвкусно. Если классические линии вам не по вкусу, присмотритесь к более романтичным моделям: например, с объемным рукавом и цветком на плече, как в коллекции Carolina Herrera. Еще более женственным это платье делает нежно-розовый цвет и приталенный крой. Совсем минималистичные модели - простого кроя и цвета - тоже не стоит списывать со счетов. В конце концов, именно они смогут стать основой для десятков стильных образов. Дополнить такое платье можно эффектным жакетом или, если выход вечерний, - оперными перчатками. Одним словом, вариантов множество, и среди них каждый точно сможет найти идеальный для себя.

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