28 апреля 2023

28 апреля 2023 10:30

Одежда в технике пэчворк снова возвращается

По образам Рианны легко "сверять часы" в отношении направления, в котором идут тренды. Совсем недавно звезда гуляла по Парижу в очередной винтажной находке - пальто из коллекции Fendi осень-зима 1999, созданной Карлом Лагерфельдом. Длинная накидка без застежки дополнена капюшоном и выполнена в технике пэчворк - она сшита из небольших прямоугольных кусочков разноцветной шерсти. Ей Рири дополнила простые серые брюки карго и кроп-топ того же оттенка. И образ сразу же заиграл новыми красками - причем во всех смыслах. Так что теперь мы знаем, что вещи в технике пэчворк сделают любой образ ярким. И заодно убедились, что они снова в тренде.

Пэчворк - это лоскутная техника пошива одежды, при которой вещь создается не из цельного полотна ткани, а из небольших кусочков материи разных цветов и фактур. Этот стиль появился еще в 1970-х годах как способ продлить жизнь старым вещам: на износившиеся фрагменты ткани просто пришивались яркие заплатки. Сегодня к этой технологии обращаются не только независимые дизайнеры, но и вполне себе крупные бренды. Правда, в этом сезоне в такой технике чаще всего создаются вещи не из тканей, а из кожи или замши. Хороший пример - коллекции Coach и Louis Vuitton. Еще из заметных изменений то, что эта техника реже стала вызывать ассоциации со стилями хиппи и бохо. Например, в весеннне-летней коллекции Marc Jacobs немало вещей в технике пэчворк - но при этом ни одной отсылки к 70-м. Впрочем, если у вас достаточно времени и навыков, то такой трендовый образ можно создать и самостоятельно. Вооружитесь ножницами, нитками, остатками ярких тканей и обучающими видео на YouTube - и вперед.

LOUIS VUITTON весна-лето 2023

MARNI весна-лето 2023

ANREALAGE весна-лето 2023

ZIMMERMANN весна-лето 2023

COACH весна-лето 2023

CHRISTIAN DIOR весна-лето 2023

thesymbol.ru


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