Как собрать гардероб в духе «тихой роскоши»: 7 правил

Новый сезон "Наследников" в эфире стримингов, фото Гвинет Пэлтроу в суде - во всех лентах соцсетей, old money aesthetic - в тиктоке. Все говорит о том, что так называемая "тихая роскошь" на пике популярности. Все вокруг хотят выглядеть "дорого". Хорошие новости: для этого вовсе не обязательно иметь многомиллиардное состояние и тратить его ощутимую часть на одежду. Достаточно лишь соблюдать несколько простых правил, которые моментально сделают ваши образы более статусными и благородными. Рассказываем, как добиться этого эффекта без ущерба для вашего кошелька.

Найдите правильную белую рубашку

Ничто не выглядит "дороже", чем правильно сидящая рубашка из белоснежного "хрустящего" хлопка - хоть с классическими брюками, хоть с джинсами, хоть под джемпер из кашемира. Делайте ставку на объемный крой, как с мужского плеча: это всегда беспроигрышный вариант.

Инвестируйте в верхнюю одежду

Если и есть категория, в которую действительно стоит инвестировать, то это верхняя одежда. Монументальное пальто или достойный классичсекий тренч никогда не будут лишними - и в масс-маркете найти такие куда сложнее, чем у премиальных или люксовых брендов. Так что лучше не экономить на таких вещах, формирующих общее впечатление от образа.

...и в обувь

Не менее важна для правильного восприятия образа и обувь. Сформируйте свою собственную обувную капсулу: для этого нужно составить список моделей, которые нужны при вашем образе жизни - и купить по одной качественной и красивой паре на все случаи. В этом случае трендовым моделям лучше предпочесть проверенную надежную классику.

Монохром в спокойных тонах - лучшее решение

Секрет "дорогого" образа - не только в формах и силуэтах, но и в цветовой гамме. Лучшее решение - приглушенные, нейтральные тона: коричневый, бежевый, карамельный, кремовый. Еще лучше, если образ монохромный: так он будет смотреться более цельным, выдержанным и благородным. Поэтому не бойтесь носить один оттенок с ног до головы.

Не бойтесь шелка

Многие побаиваются шелка: он мнется, блестит и не всегда лестно смотрится на фигуре. Но если подойти к нему с умом, то он способен вытянуть даже самый посредственный образ, Блузка, юбка или даже брюки из натурального шелка способны добавить шика любым, даже самым простым, вещам. Особенно если сделать ставку на благородные, глубокие оттенки: бургунди, изумрудный, оттенок ночного неба.

Кашемир - ваш лучший друг

Еще один "дорогой" материал - кашемир. Он всегда смотрится благородно - даже в самых незамысловатых силуэтах. При этом он вовсе не должен стоить дорого: кашемировые линейки можно найти и у брендов масс-маркета.

"Анонимная" сумка лучше, чем it-bag

"Анонимные" сумки без крупных логотипов и иных опознавательных знаков - новые it-bags. Они превратились в самостоятельный тренд, который постепенно вытесняет привычные "статусные" сумки. Они выглядят гораздо выигрышнее любых узнаваемых аксессуаров, которые заполонили все ленты соцсетей.

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