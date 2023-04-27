27 апреля 2023

27 апреля 2023 14:05

Черный в прошлом: почему аксессуары коричневого цвета — лучшая инвестиция

Вот уже несколько сезонов в списке самых актуальных цветов уверенно держится коричневый. При этом для многих коричневый цвет остается синонимом простоты (не в самом лучшем смысле этого слова) и даже аскетичности. Это мнение в корне неправильно: коричневый можно носить так, чтобы он выглядел стильно, нарядно и действительно "дорого". Причем одеваться в него с ног до головы не обязательно - достаточно дополнить образ аксессуарами в актуальном оттенке. Вписать их в образ не сложнее, чем классические черные. Рассказываем, как это правильно сделать.

Коричневый достаточно универсальный цвет, который хорошо сочетается с самыми разными гаммами оттенков. Если вдаваться в правила колористики вам не особенно хочется, можно пройти по простому пути и добавить коричневые аксессуары в образ, составленный из вещей базовых цветов - черного, белого, серого или бежевого. Еще один интересный вариант - лук, составленный из вещей сразу нескольких оттенков коричневого. Получится более глубокий и эффектный вариант монохрома. Такой образ будет по-прежнему смотреться дорого и элегантно, но при этом куда интереснее аутфита, содержащего только один оттенок коричневого. 

Далее в списке - деним. Коричневые ремни и сумки отлично смотрятся с классическим голубым и синим денимом. Это сочетание давно перестало быть трендом и перешло в разряд классики. Чтобы сделать образ еще интереснее, дополните его вещами в оттенках синего из других тканей. Например, хлопковой рубашкой. 

Впрочем, коричневые аксессуары здорово впишутся и в луки с яркими цветами. Главное - чтобы акцентный оттенок был только один. Например, зеленые брюки стоит дополнить верхом бежевого или кремового цвета и коричневой сумкой, а красную толстовку - юбкой и джинсовой курткой нейтральных оттенков. Главное - не бояться экспериментировать. Модное вдохновение вам помогут найти фотографии из хроник стристайла. 

thesymbol.ru


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