Prada выпустила платье в виде полотенца

Итальянский модный дом Prada представил наряд, в котором пользователи соцсетей увидели сходство с полотенцем. Соответствующие комментарии появились в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет об объемном мини-платье прямого кроя без бретелей, которое изготовлено из серого атласного материала. Стоимость вещи из коллекции весна-лето 2023 составляет 3650 долларов. Кроме того, марка выпустила длинную версию платья - на данный момент она доступна по цене 4100 долларов.

Поклонники бренда не оценили новинку и высказались на эту тему в упомянутой соцсети. "Похоже на полотенце из отеля Travelodge", "Нужно же накинуть на себя хоть что-то, когда позвонят в дверь", "Сделано из остатков ткани после пошива штор", "Сделано в виде слоновьего копыта", - критиковали они.