Дом моды Valentino продал товаров на €1,42 млрд за год

За 2022 года продажи итальянского дома моды Valentino достигли €1,42 млрд, увеличившись на 15% по сравнению с €1,23 млрд в 2021 году. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главный исполнительный директор бренда Якопо Вентурини объяснил успех изменением бизнес-модели компании. Valentino сообщил о 21% росте сети магазинов с прямым управлением.

"Эти результаты полностью соответствуют нашей стратегии восстановления баланса между оптовой и розничной торговлей путем все большего сокращения оптовой деятельности, чтобы сосредоточиться только на работе с избранными партнерами, которые отражают ценности нашего бренда и поддерживают нашу бизнес-стратегию и видение", - объяснил Вентурини.

Розничная торговля с прямым управлением обеспечила 62% продаж в 2022 году по сравнению с 54% в 2019 году. Сейчас на розничную торговлю приходится 67% продаж. Цель состоит в том, чтобы к 2025 или 2026 году этот канал составлял 80% от общего объема.