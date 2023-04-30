Tiffany & Co. отметил реконструкцию флагманского бутика выпуском лимитированных часов

В рамках празднования реконструкции своего флагманского магазина в Нью-Йорке компания Tiffany & Co. представила четыре часовых новинки ограниченной серии. Об этом сообщает Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ювелирный дом Tiffany & Co. недавно закончил масштабную реконструкцию своего флагманского бутика на Пятой авеню. Чтобы отпраздновать это событие, компания выпустила четыре эксклюзивных модели часов в знак уважения к архитектору Питеру Марино, который спроектировал новый магазин. Лимитированная коллекция Tiffany & Co. Union Square Limited Edition отдает дань первому бутику дома, который располагался в Нижнем Манхэттене в конце 1800-х годов.

Самая бюджетная из новинок - модель в корпусе из розового золота с кремовым циферблатом на коричневом ремешке из кожи аллигатора - будет стоит $10 тыс. Аналогичная модель с бриллиантовым паве на циферблате обойдется уже в $35 тыс. Цены на две другие модели, циферблат и ремешки которых полностью украшены бриллиантами, неизвестны. Все новинки доступны исключительно в обновленном бутике Tiffany & Co. Landmark в Нью-Йорке.