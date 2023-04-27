Как заново влюбиться в свой гардероб, если все вещи надоели

Актуальная модная повестка диктует быть осознанными: покупать меньше, но подходить к шопингу более вдумчиво, носить вещи как можно дольше, по возможности не выбрасывать их, а если что-то вышло из строя - чинить. Но даже самым осознанным потребителям время от времени надоедает весь имеющийся гардероб. Что делать в таком случае? Мы знаем несколько способов заново влюбиться в собственные вещи и посмотреть на них новыми глазами. Рассказываем об этом.

Тренируйте насмотренность

Слово "насмотренность" уже набило оскомину и превратилось в клише, но более емкого термина пока не придумали. Тренировать ее нужно для того, чтобы уметь по-новому смотреть на привычные вещи. Особенно это актуально для способов стилизации: чем выше ваш уровень насмотренности, тем больше комбинаций с уже имеющимися в гардеробе вещами вы способны придумать. Поэтому важно следить за стилистами, читать модные журналы, посещать выставки, да и просто как можно больше смотреть по сторонам: никогда не знаешь, где тебя ждет вдохновение и свежая идея.

Экспериментируйте с сочетаниями и способами носки вещей

Из этого напрямую вытекает второй шаг: нужно не бояться экспериментировать с сочетаниями и постоянно искать новые способы комбинировать те вещи, что уже есть в вашем гардеробе. Например, носить длинный объемный жакет как платье, а шелковую комбинацию - в качестве юбки, надев сверху оверсайз-джемпер из мягкого кашемира. Не стоит недооценивать и разные способы носить одну и ту же вещь. Например, базовую рубашку или простой трикотажный джемпер можно повязать десятками разных способов. Гарантируем: в ходе таких экспериментов выяснится, что вы не используете все возможности своего гардероба даже на 10%.

Откладывайте вещи, чтобы снова к ним вернуться

Еще один секрет - не торопиться избавляться от вещей, которые надоели или вышли из моды. Иногда их нужно просто отложить на самую дальнюю полку платяного шкафа, чтобы спустя время вернуться к ним и взглянуть на них новыми глазами. Тренды цикличны, да и наши вкусы меняются со временем. А значит, такой подход сулит немало интересных открытий в рамках собственного гардероба.

Не бойтесь просить совета

Иногда, чтобы абстрагироваться и взглянуть на свой гардероб другими глазами, нужно независимое мнение. Не бойтесь обращаться за советами к другим людям, будь то профессиональные стилисты или ваши друзья с хорошим вкусом. Иногда кто-то другой может подсказать вам, как носить ту или иную наскучившую вещь, чтобы она заиграла по-новому.

Аксессуары - наше все

Осознанное потребление вовсе не значит, что вы не можете покупать вообще ничего нового. Но если вы решились на шопинг, то сосредоточьте свое внимание на аксессуарах. Именно они помогут разбавить привычные сочетания и заставят взглянуть на ваш гардероб под другим углом. Иногда все, что для этого нужно - яркий шелковый платок или крупный браслет на запястье.

thesymbol.ru