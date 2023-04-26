26 апреля 2023

26 апреля 2023 11:10

Надоел базовый гардероб? Разбавьте его необычными аксессуарами

Будем честны: мало кто может похвастаться таким бюджетом на шопинг, который позволит иметь гардероб знаменитости или модного инфлюенсера. Идея ежедневных переодеваний заманчива, но едва ли достижима. Да и к ее этичности есть вопросы: как ни крути, избыточное потребление - одна из причин, почему модная индустрия разогналась до космических скоростей и стала представлять такую опасность для экологии. Но все вышесказанное вовсе не означает, что вы обречены замкнуться в узких рамках проверенного временем базового гардероба. Вечная классика, как ни крути, может наскучить - и ее точно нужно чем-то время от времени разбавлять. Чтобы гардероб не был пресным и скучным, нужно уметь расставлять акценты. И лучшее решение для этого - необычные аксессуары, которые заставят взглянуть по-новому на все эти порядком набившие оскомину белые рубашки и бежевые тренчи.

MM6 Maison Margiela осень-зима 2023/24

Именно аксессуары выступают "приправами" к образу, задавая ему тон и настроение. Согласитесь, не так уж важно, что на вас надето, если в руках вы держите сумку в форме... таксы. Или золотой клатч. Все внимание в любом случае будет сосредоточено на нем. По большому счету, если вы обзаведетесь несколькими такими необычными (и даже в меру безумными) аксессуарами, то можете спокойно носить понятную и простую базу в любой жизненной ситуации. Сумка необычной формы или крупные фантазийные украшения мгновенно превратят серый джемпер и черную юбку-карандаш из скучного комбо на каждый день в лук звезды стритстайла. Это магия, доступная всем - и нужно уметь ею пользоваться. В конце концов, жизнь слишком коротка, чтобы всегда выглядеть скучно.

thesymbol.ru


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