Не только джинсы: 5 способов носить деним

Деним - материал, который никогда не выходит из моды. Правда, привычные способы его носки периодически успевают наскучить. Хорошо сидящие голубые или темно-синие джинсы - необходимая вещь в гардеробе, но и от них можно устать. Благо дизайнеры и модницы нашли немало оригинальных способов носить джинсовые вещи. Вот 5, которые приглянулись нам больше всего.

Жакет

Вы наверняка знаете, что такое "канадский смокинг" - это сочетание джинсов и рубашки или куртки из денима. А как насчет более буквальной интерпретации? К джинсам отлично подойдет джинсовый жакет. А если уж вам хочется довести эффект до абсолюта, то вы имеете полное право дополнить его еще и рубашкой из той же материи. А особенно смелые могут также сделать ставку на обувь и аксессуары.

Верхняя одежда

Джинсовая куртка или рубашка вряд ли заставят кого-то удивиться - это такая же вечная классика, как и сами джинсы. А как насчет парки или плаща из денима? Они будут смотреться здорово и оригинально как с другими вещами из того же материала, так и сами по себе - с чем-то контрастным.

Куртка + шорты

Еще одна версия "канадского смокинга" - но заменить на этот раз предлагается не верх, а низ. Оставьте рубашку или куртку, но дополните короткими шортами из денима. Так образ получится более дерзким и по-весеннему свежим. Особенно в сочетании с грубыми ботинками или высокими сапогами.

Юбка макси

Возможно, самый необычный ход - выбрать обувь или аксессуары из денима. Это может быть что угодно: и сумка, и бейсболка, и сапоги, и ботильоны. При этом сочетать их с другими вещами из того же материала вовсе не обязательно: они эффектно смотрятся и без дополнительной "поддержки".

Обувь и аксессуары

Фанаты моды нулевых оценят этот прием. Джинсовая юбка в пол - вещь как раз из того времени: ее легко представить на Бритни Спирс и Кристине Агилере. Особенно классно она смотрится с брутальными кожаными куртками, сапогами-казаками и дерзкими футболками с ироничными надписями.

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