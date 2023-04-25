25 апреля 2023

25 апреля 2023 16:12

Маленькое и приталенное: этим летом платья должны быть максимально смелыми

Прелесть современной моды в том, что из полного диктата она превратилась в пространство свободного выбора. Дизайнеры, стилисты и глянец больше не навязывают одну определенную точку зрения - можно выбрать тот стиль, что вам по душе. В тренде самые разные вещи и стилистические приемы, а значит, у вас на руках практически полный карт-бланш. Так, несмотря на то, что подиумы и хроники стритстайла в этом сезоне захватили юбки и платья длины макси, соблазнительные мини также продолжают удерживать свои позиции. Особенно в воплощении коротких платьев облегающего, приталенного кроя. И это прекрасная новость для всех, кому наскучило недавнее засилье оверсайза. Весенне-летний сезон - время, когда можно обходиться минимумом одежды. Почему бы не воспользоваться этой возможностью?

Versace весна-лето 2023

Coperni весна-лето 2023

Alyx весна-лето 2023

Alberta Ferretti весна-лето 2023

Givenchy весна-лето 2023

Alexander McQueen весна-лето 2023

Miu Miu весна-лето 2023

При этом предлагаемый дизайнерами спектр таких платьев невероятно широк. Кому-то придутся по душе короткие шелковые комбинации вроде тех, что появились на показе Versace. Кому-то - корсетные платья наподобие Coperni. А кто-то, пожалуй, оценит трогательные и даже слегка инфантильные платья-поло силуэта babydoll, которые Джонатан Андерсон создал для весенне-летней коллекции Loewe. Все зависит от вашего настроения и стилистических предпочтений. В любом случае, в нашей подборке ниже мы собрали варианты практически на любой вкус. Их объединяют только длина и акцент на талии - в остальном это совершенно разные по стилю и настроению вещи. Но ведь возможность выбора - лучшее, что может быть. Не так ли?

thesymbol.ru


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