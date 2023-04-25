25 апреля 2023

25 апреля 2023 09:15

Всегда в моде: 5 пар легкой обуви

Парижанки - признанные во всем мире эксперты стиля. Сложно сказать, как именно им это удается, но жительницы французской столицы всегда выглядят безупречно, будто не затрачивая на это ни каплю усилий. Во всяком случае, так кажется со стороны. Тем не менее, при более внимательном рассмотрении, элементы их стиля можно без труда разложить на составляющие и даже выделить конкретные вещи, без которых не обходится ни одна парижанка. О любимой одежде француженок мы уже рассказывали здесь, а теперь поговорим о пяти главных парах обуви для теплого сезона. 

Балетки

Всеобщим объектом желания балетки стали только в прошлом году, а вот француженки не отказывались от этой романтичной модели обуви даже в период упадка ее популярности. Впрочем, сейчас балетки снова укрепили свои позиции и обойтись без них практически невозможно. Француженки носят их с самой разной одеждой: от джинсов свободного кроя до кокетливых мини-юбок. 

Слингбэки на плоском ходу

Слингбэки с изящным ремешком на пятке давно стали фаворитами всех француженок. Причем моделям на шпильке они скоре предпочтут варианты на плоском ходу. Чтобы такие слингбэки смотрелись особенно изящно и визуально удлиняли ноги, выбирайте пары с острым мысом. 

Клоги

Есть еще одна опция на телый сезон - клоги. "Потомки" кломпов, деревянных башмаков голландских фермеров, давно прописались в гардеробах всех уважающих себя французских модниц. На первый взгляд такая пара может показаться несколько экстравагантной, однако в универсальности не уступает классическим лоферам. 

Мюли на танкетке

Французский стиль всегда сопряжен с комфортом, поэтому между тонкой неустойчивой шпилькой и удобной танкеткой жительница Парижа всегда выберет второй вариант. Причем в теплый сезон вы скорее всего встретите ее в мюлях на танкетке. Они красиво смотрятся на ноге. визуально увеличивают рост, но при этом не уступают по удобству домашним тапочкам.

Кроссовки

Существует популярный миф, что утонченность и женственность француженок не позволяет им носить кроссовки. Однако это совсем не так. Конечно, в массивных ugly boots жительницу Парижа вы не встретите, а вот аккуратные модели на тонкой подошве как раз в ее стиле. Причем носят такие кроссовки француженки не только с джинсами, но и с платьями и юбками. 

thesymbol.ru


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