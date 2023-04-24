Самый модный маникюр для любителей нежных оттенков

При выборе маникюра мы чаще отдаем предпочтение спокойным оттенкам: с ними руки выглядят аккуратно и ухоженно, да и к любому случаю и любому образу такой маникюр всегда подходит безупречно. Правда базовый нюд, хоть и имеет много оттенков, достаточно быстро надоедает. Тогда на помощь приходят менее очевидные, но такие же универсальные цвета. Один из таких цветов стал настоящим хитом этого сезона. Конечно же мы говорим о цвете ванильного мороженого.

Нежный кремовый оттенок, напоминающий по цвету ванильный пломбир, легкостью впишется в любой маникюр. Самый простой вариант - это однотонное покрытие. Оттенок подчеркнет красоту рук, а если выбрать правильную форму ногтей, визуально удлинит пальцы. Главное преимущество цвета ванильного мороженного в его универсальности. Такой маникюр будет уместно смотреться в офисе, а на шумной вечеринке не будет отвлекать внимание от вашего наряда. Впрочем, если однотонное покрытие все же кажется скучным, можно несколько разнообразить дизайн. Попробуйте ванильный френч или более сложные рисунки. Их можно выполнить лаком ванильного оттенка на прозрачной базе, а можно сделать инверсию: будто "вырезать" рисунок в основном покрытии, оставив без цветного лака. Еще один популярный на просторах сети вариант маникюра "ванильное мороженое" - с переливающейся втиркой. Выглядит такое покрытие очень необычно, но при этом остается достаточно универсальным.

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