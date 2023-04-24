24 апреля 2023

24 апреля 2023 14:45

Летом тоже можно носить черный цвет - 10 идей с подиума

Dries Van Noten весна-лето 2023

Черный цвет традиционно считается неподходящим для теплого времени года. Во-первых, темная ткань не отражает, а поглощает тепло, из-за чего в ней может быть некомфортно в жару. Во-вторых, весной и летом возникает естественное желание облачаться в светлые природные оттенки. Тем не менее, мало какой другой цвет может посоревноваться с черным в практичности и универсальности и дизайнеры несмотря на все стереотипы продолжают активно использовать его в своих весенне-летних коллекциях. Мы внимательно изучили фотоотчеты с подиумов и собрали лучшие примеры того, как можно носить черный цвет летом. 

Victoria Beckham весна-лето 2023

Isabel Marant весна-лето 2023

Пожалуй, самый простой и очевидный выбор - маленькое черное платье. Модели изо льна, хлопка или тонкого трикотажа отлично подойдут даже для лета. Для самых жарких дней лучше выбирать модели в длине мини на тонких бретелях, как у Isabel Marant, Valentino и Сoperni. Такое платье будет достаточно дополнить парой сандалий или мюлей на танкетке - и образ готов. Для тех, кто не любит короткие платья, есть варианты в длине миди и макси. Здесь главное выбирать платье из дышащей ткани и крой, который не будет стеснять движений. Например, как у Givenchy и Victoria Beckham. Дрис Ван Нотен предлагает носить летом костюм с шортами - практично, элегантно и уместно в любой ситуации от офиса до вечеринки. Все зависит лишь от того, что вы наденете под пиджак и какой обувью дополните наряд. Также не стоит забывать об опции комплектов из топа и юбки или шортов, как у Dior и Nensi Dojaka. Их главный плюс в том, что покупая такой комплект, вы обеспечиваете себя сразу десятком разных образов, ведь его составляющие можно будет носить как вместе, так и по отдельности. Одним словом, преданным поклонникам тотал-блэка нечего бояться: черный можно и нужно носить летом. И доказательства этому ждут вас в галерее ниже. 

Nensi Dojaka весна-лето 2023

Coperni весна-лето 2023

Christian Dior весна-лето 2023

Versace весна-лето 2023

Givenchy весна-лето 2023

Valentino весна-лето 2023

Cecilie Bahnsen весна-лето 2023

thesymbol.ru


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