24 апреля 2023

24 апреля 2023 13:30

Трогательные балетки с бантиками - самая актуальная пара сезона

Если бы нам пришлось выбрать одну самую модную пару обуви этого сезона, мы бы без раздумий назвали балетки. Эта удобная модель на плоском ходу вернулась на модную арену еще прошлой весной, а в этом году окончательно укрепилась в статусе хита. При взгляде на стритстайл хроники может показаться, что в тренде только балетки Мэри-Джейн с перепонкой, однако не меньшей популярностью пользуется и классическая модель с круглым мысом и маленьким бантиком на нем. Та самая, которая наверняка была у вас еще в середине 2010-х. 

Tod's весна-лето 2023

Remain весна-лето 2023

Балетки с бантиком появились в коллекциях многих брендов, а Balenciaga даже добавили размерную сетку для мужчин, чтобы трендовая пара досталась всем. Пожалуй, главное преимущество таких балеток  - в их удобстве и универсальности. Маленький бантик на носу балеток добавляет им трогательности, однако значительно не меняет внешний вид обуви, так что вписать ее можно будет в десятки разных образов. Чтобы убедиться в этом - достаточно посмотреть на фотографии модных инфлюенсеров. Они носят такие балетки практически с любой одеждой. Они одинаково хорошо смотрятся с узкими и широкими джинсами, с костюмными брюками, мини-юбками и платьями в пол. Выбирать модные балетки нетрудно. Глобально у вас есть две опции: с контрастным мысом и без. Первый вариант когда-то стал визитной карточкой Сhanel, однако сейчас такие балетки можно найти в ассортименте самых разных брендов от люкса до масс-маркета. Второй вариант - однотонный, он скорее придется по вкусу поклонникам классики и минимализма. Все еще не уверены, что сможете вписать модные балетки с бантиком в свой повседневный гардероб? Посмотрите на модные образы в галерее ниже - и все сомнения тут же отпадут. 

thesymbol.ru


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