5 весенне-летних трендов, которые скоро станут антитрендами

Уследить за бесконечной чередой трендов подчас невозможно: они выходят из моды так же быстро, как входят в нее. И все же иногда можно определить, какая модная тенденция совсем скоро выпадет из этой игры. Тренды, которые находятся на пике популярности уже довольно долго, успевают всем надоесть. А значит, их дни сочтены. Рассказываем, какие из модных приемов рискуют дожить в лучшем случае до конца этого сезона.

Тотал-деним

Тотал-луки из денима были на пике популярности в последние несколько лет. Но, если судить по последним коллекциям, их время подходит к концу. Эстетика нулевых уже успела набить оскомину - а "канадские смокинги" воспринимаются как ее неотъемлемая часть.

Логомания

"Тихая роскошь" постепенно вытесняет показное потребление. Первой жертвой этой смены парадигмы стали крупные логотипы на одежде и аксессуарах. Отныне все хотят выглядеть "дорого" - а это значит не кичиться громкими брендами. Соответственно, футболки с логотипами во всю грудь лучше оставить до лучших времен.

Прозрачные ткани

"Голое" все уже больше не будоражит воображение. За последние сезоны мы видели так много предельно сексуальных вещей, что ничего волнующего в них больше нет. Так что платья и топы из прозрачных тканей едва ли задержатся в числе основных трендов надолго.

Розовый

Образ "Блондинки в законе" тоже стремительно теряет актуальность. Если еще сезон назад одеться в розовый с ног до головы казалось безусловно хорошей идеей, то сегодня модницы выбирают скорее акценты в этом оттенке. Уверены: к осени желающих смотреть на свой гардероб в розовом цвете станет еще меньше.

Спортшик

Спортивные элементы также утрачивают свой статус самых желанных. Это началось еще сразу после пандемии: за локдауны нам так наскучили худи и треники, что желания носить их еще и за пределами дома оставалось все меньше. К следующему сезону, судя по всему, его не останется совсем.

thesymbol.ru