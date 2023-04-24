Как выглядит самая модная и практичная юбка сезона

Тренды стремительно меняются, а звание "самых модных" зачастую достаются эффектным, но не самым универсальным вещам. К счастью, в этом сезоне все совсем по-другому: на пике популярности не просто красивые вещи, а те, что подойдут всем и украсят любую фигуру. Это касается и брюк на высокой посадке, и плечистых "мужских" жакетов и, конечно же, костюмных юбок прямого кроя. Эта вещь в длине миди или макси поселилась в гардеробе каждый уважающей себя модницы и точно останется там на долго. Рассказываем, как выбрать и как носить самую модную и практичную юбку сезона.

Если прошлой весной мы носили расклешенные юбки с посадкой на бедрах (спасибо вирусному луку Miu Miu), то в этом году посадка меняется на высокую или среднюю, а крой юбки становится полностью прямым. Последнее - самое важное. Юбка не должна ни заметно расширяться к низу, как модели А-силуэта, ни сужаться, как "карандаши". Ширина юбки на уровне бедер и на уровне подола должна быть примерно одинаковой. Такая юбка очень красиво сядет на любую фигуру: высокая посадка подчеркнет талию, а свободный крой скроет широкие бедра. На теплый сезон идеально подойдет тонкая костюмная шерсть. Мы привыкли думать о ней, как об исключительно зимнем материале, однако существует и летняя "версия" шерсти - она отлично дышит и не позволяет перегреваться в жару.

С чем носить модную костюмную юбку? На самом деле, с чем угодно. Первый и самый очевидный вариант - в составе костюма с пиджаком. Под последний, кстати, можно надеть не только женственную блузу, но и простую майку или даже топ бра. Это сделает образ менее официальным и более подходящим для самых разных случаев. Впрочем, пиджак совершенно не обязателен - дополнить юбку можно совершенно любым верхом. Как, впрочем, и обувью: подойдут и лодочки на шпильке, и кроссовки.

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