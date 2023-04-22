Можно ли носить синтетику летом? 3 мифа, в которые пора перестать верить

Ссамого детства нам внушают, что носить стоит только натуральные ткани, а в синтетике всегда некомфортно, а иногда - небезопасно для здоровья. Особенно часто такие утверждения можно услышать в разговорах о летней одежде. Конечно, когда синтетические ткани только-только появились, они значительно уступали по качеству натуральным, за но последние 15-20 лет текстильная промышленность значительно шагнула вперед, и вещи из вискозы или нейлона сейчас можно встретить не только в масс-маркете, но и у многих люксовых брендов. Мы решили развеять главные мифы, связанные с ношением синтетики в жаркую погоду, и рассказать, почему в них пора перестать верить.

Носить синтетику в жару вредно для кожи

Существует распространенное мнение, что синтетические ткани категорически нельзя носить в жару, потому что они не "дышат" и не отводят влагу. Выходит, что пот вместе с пылью и ороговевшими частичками кожи попадает в поры и вызывает на теле воспаления. Такое действительно может происходить, если синтетика очень низкого качества и больше напоминает пластиковый пакет, чем ткань. Современные же синтетические материалы (например, лиоцелл) по способности к "вентиляции" могут посоревноваться даже с хлопком. Что касается индивидуальных аллергических реакций, здесь ничего нельзя предугадать. Организм может точно так же реагировать и на натуральные ткани и способ их производства здесь большой роли не играет.

От высоких температур синтетика становится токсичной

Главный аргумент всех противников синтетики - ее способность выделять токсичные вещества. Особенно сильно этого боятся летом, когда температура тела и воздуха вокруг высокая, а значит - с поверхности ткани может "испариться" больше вредных веществ. Здесь важно понимать, что сам полимер (т.е. синтетическое волокно) в большинстве случаев безвреден. Вредные компоненты могут содержать дешевые красители и другие добавки, правда в производстве действительно качественной синтетики их никто не использует. А даже если какое-то небольшое количество низкомолекулярных химических веществ и испарится с поверхности ткани (что по-прежнему маловероятно), серьезного вреда организму они нанести не смогут, что было неоднократно доказано научными исследованиями.

Синтетика сильно электризуется, а это может быть опасно

Еще один несколько странный миф, который пользуется большой популярностью среди противников синтетических тканей. Да, синтетика (и то далеко не вся) действительно сильно электризуется, причем летом сильнее, чем зимой. Но никакой опасности в этом нет. Просто не очень приятно, когда юбка без конца прилипает к ногам, но эта проблема легко решается при помощи антистатического средства.

thesymbol.ru