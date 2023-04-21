Как собрать весенний гардероб на все случаи жизни?

Для полного счастья нужно гораздо меньше вещей, чем может показаться на первый взгляд. Полноценный функциональный гардероб можно составить всего из 7 предметов, какая-то часть которых (а то и все они) уже есть у вас. Не верите? Мы готовы доказать. Вот 7 вещей, из которых состоит идеальная весенне-летняя капсула. Их вполне хватит для составления образов на каждый день.

Тренч

Да, мы тоже видели в соцсетях вирусное видео, иронизирующее над засильем бежевых тренчей на городских улицах весной. Но вынуждены признать: более универсального и удобного во всех смыслах предмета верхней одежды пока все-таки не придумали. Более того: он дает безграничную свободу для вариантов стилизации. Так, в прохладную погоду плащ можно накинуть поверх любой теплой одежды, а в теплую даже носить самостоятельно, в качестве платья.

Рубашка

Белая или голубая рубашка объемного кроя - настоящая кладезь идей для составления образа. Ее можно носить с расслабленными джинсами, женственными юбками, строгими брючными костюмами, в качестве платья (если, конечно, длина позволяет) и даже просто повязать на плечи или талию. Именно она заменит вам практически все варианты топов.

Романтичное платье

Какая весна без романтичного воздушного платья? Самые очевидные варианты - с рукавами-фонариками или цветочным принтом. Но вы вполне можете выбрать и что-то более торжественное или экстравагантное. Одним словом, то, что вам по душе.

Брючный костюм

Любой список вещей первой необходимости не будет полным без брючного костюма. Он уместен в любой ситуации и выручает, когда вы не знаете, что надеть. Правда, для весенне-летних выходов едва ли годится тот же костюм, что вы носили осенью и зимой: в шерсти и вискозе будет попросту жарко. Так что самое время присмотреться к моделям из хлопка и льна без подкладки: в них будет гораздо более комфортно.

Минималистичные кроссовки или кеды

Представить себе гардероб современной девушки без кроссовок попросту невозможно - это по-прежнему самая удобная из всей обуви. Благо модели лаконичного дизайна и базовых цветов (черного, белого, серого или бежевого) можно носить с чем угодно - от платьев-рубашек до классических брюк со стрелками.

Юбка из денима

Лучшая альтернатива строгой юбке-карандаш на каждый день - миди или макси из денима. Варианты стилизации этого предмета гардероба безграничны, а расслабленный вайб образа вам гарантирован. Даже если сочетать такую юбку со строгим жакетом.

Сумка с короткой ручкой

Еще одна неизбежная покупка на сезон - вместительная сумка с короткой ручкой, которую удобно брать с собой. Туда должно помещаться все, что вам может пригодиться в течение дня. Например, рабочий ноутбук и записная книжка.

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