Походная экипировка, большие пряжки и кроп-топы для мужчин

Облегающие фигуру платья с драпировкой, полупрозрачные топы, мешковатые джинсы и юбки-макси - самые актуальные вещи весеннего женского гардероба. Мужчинам стилисты советуют обратить внимание на нелепые галстуки, кроп-топы и одежду сиреневых оттенков. О том, что носить в новом весеннем сезоне - в материале "Газеты.Ru", передает Day.Az.

Модные тенденции весны 2023 года, которые были показаны на подиумах прошлой осенью, наконец-то официально можно увидеть на улицах. Как пишут редакторы Vogue, приходят в гардероб слои легкой одежды, платья и чувство свободы, а уходят - тяжелая верхняя одежда, трикотаж и сапоги.

"Когда речь идет о тенденциях весны 2023 года, есть чего ожидать. Как отмечается в отчете Vogue Runway о тенденциях, коллекции отражают множество вариантов: от мягких и неброских до практичных и минималистичных", - сказано на сайте Vogue.

Гульнара Бильданова, основатель бренда премиального кашемира и трикотажа Chobi, советует этой весной обращать внимание на вещи яркой цветовой палитры. "Фиолетовый, зеленый, ярко-розовый, желтый - одни из лидирующих цветов этого сезона, которые подойдут любому цветотипу, и которые отлично сочетаются между собой", - сказала она.