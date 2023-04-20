Как носить джинсовую куртку весной и летом

Джинсовка - вещь настолько незаменимая, что мы носили ее в детстве, не расставались в школе и вряд ли на что-то поменяем сейчас. Поэтому-то нам пригодятся идеи для интересной стилизации курток из денима - они с нами надолго!

Забавно, что ступор обычно настигает нас, когда дело доходит до самых базовых предметов гардероба. Например, белой футболки - с чем ее носить? Первая мысль - это, конечно, джинсы. Но не слишком ли очевидно? А если не джинсы, то с чем бы ее выгулять сегодня?..

С джинсовкой дела обстоят примерно так же. Хорошо, наденем ее с джинсами - а дальше что? А дальше будет наша подборка с четырьмя интересными аутфитами, которые так и просятся к куртке из денима. Что самое приятное, все они дико удобные, плюс, повторить их можно будет и летом, и осенью. Подарок, а не обновка!

С костюмными брюками

Казалось бы, что общего у расслабленного денима и строгих костюмных брюк? В том-то и дело, что почти ничего, и это делает их такой интересной парой. Чтобы замиксовать вещи, далекие друг от друга по стилю, сочетай их с максимально нейтральной одеждой: здесь это белая укороченная футболка

С другой джинсовкой

Хороший пример того, что больше - это лучше. Если ты подружишь две джинсовки разной длины, то получишь весьма небанальное сочетание, и это, если честно, наш любимый look из подборки. Вообще удлиненная рубашка из денима легко может служить тебе плащом - очень удобно.

Тотал-look из денима

Пусть из джинсы будет все: кепка, юкба, куртка, сапоги - кстати, хит сезона. Моно-look'и в большинстве случаев выглядят здорово, но чтобы не переборщить с денимом, добавь аксессуар из другого материала. Сумка в стиле бохо или, наоборот, строгий кожаный тоут будут здесь к месту.

С худи

Аутфит по степени удобства напоминает пижаму, и это так приятно! Берем худи (да помягче) и сочетаем с оверсайз-джинсовкой. Тут важно выбрать куртку на размер-два больше, чтобы рукава худи не свернулись в неприятные волны под рукавами джинсовки. И найти ее можно в гардеробе у бойфренда или в мужском отделе - для оверсайза самое то!

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