Главный тренд этой весны

Известный российский стилист Александр Рогов назвал белую рубашку обязательным предметом женского весенне-летнего гардероба. Как передает Day.Az, об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Рогова, белая рубашка является одной из самых трендовых вещей этой весны.

"Must have весны - белая рубашка! Самые смелые могут носить рубашку как платье или миксовать ее с очень короткими шортами", - написал стилист.

Александр Рогов проиллюстрировал пост кадрами из сериала "Секс в большом городе", на которых главная героиня Кэрри Бредшоу носит мужскую белую рубашку с контрастным ремнем с массивной пряжкой и босоножками на шпильке.

В конце марта Александр Рогов рассказал подписчикам личного блога о еще одном заметном тренде весенне-летнего сезона.

"Абсолютный маст-хэв весенне-летнего гардероба - это тельняшка", - написал стилист.

В качестве примеров он опубликовал подборку фотографий, продемонстрировав подписчикам универсальность этой вещи. По его мнению, тельняшка отлично сочетается не только с джинсами, но и с юбками разной длины и фасона, а также с шортами и брюками.