Красота не требует жертв: это самое стильное комбо весны

Нам часто приходится делать выбор межу красотой и комфортом, когда речь заходит о составлении повседневного образа. В безусловно элегантной одежде, вроде узкой юбки или лодочек на шпильках далеко не всегда удобно провести целый день, а мягким треникам и футболкам явно не достает элегантности. К счастью, мода не стоит на месте, и дизайнеры продолжают экспериментировать с разными сочетаниями вещей, которые помогут найти компромисс. И одно из таких сочетаний на пике популярности в этом весенне-летнем сезоне. Конечно же, мы говорим о классическом костюме с кроссовками.

Кроссовки - не самая очевидная обувь в пару к костюму. Даже если вы категорически не носите каблуки, куда более логичным выбором покажутся лоферы или остроносые слингбэки. Тем не менее, именно с кроссовками носят брючные костюмы модницы в этом сезоне. Из таких, на первый взгляд, несочетающихся вещей получилось невероятно гармоничное, стильное, а главное - очень удобное комбо.

Конкретных правил, по которым кроссовки подбираются к костюму, не существует. Тем не менее, стоит иметь в виду несколько важных вещей. Во-первых, сами кроссовки. Ugly Boots безнадежно устарели и покинули список актуальных трендов, так что их мы бы не рекомендовали носить не только с костюмами, но и с любой другой одеждой. Вместо этого выбирайте аккуратные кроссовки ретро-силуэта - о самых модных мы писали здесь. Костюм (в идеале) должен быть с "мужской" посадкой - длинные, широкие брюки и объемный, широкоплечий пиджак. При этом образ может получиться весьма женственным - все зависит от того, что вы наденете под пиджак. Это может быть любой верх от соблазнительного бра до офисной рубашки - все зависит от случая. В таком образе вам точно будет комфортно провести весь день, не жертвуя красотой и стилем.

thesymbol.ru