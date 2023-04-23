Стилистка назвала портящий женскую фигуру фасон футболок

Стилистка Кейтлин Джеймс из Лос-Анджелеса, США, назвала портящий женскую фигуру фасон футболок. Как передает Day.Az, соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Ухудшить внешний вид способен данный предмет гардероба белого цвета с карманом в районе бюста, заявила специалистка. "Из-за кармана ваша грудь будет выглядеть либо слишком маленькой, либо слишком большой. Избавьтесь от него", - призвала Джеймс. Кроме того, эксперт отметила, что данная модель изделия стала неактуальной.

В то же время стилистка указала, что устарели футболки с V-образными вырезами. По ее словам, в данный момент популярны вещи с круглой горловиной.