23 апреля 2023

23 апреля 2023 13:15

Стилистка назвала портящий женскую фигуру фасон футболок

Стилистка Кейтлин Джеймс из Лос-Анджелеса, США, назвала портящий женскую фигуру фасон футболок. Как передает Day.Az, соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Ухудшить внешний вид способен данный предмет гардероба белого цвета с карманом в районе бюста, заявила специалистка. "Из-за кармана ваша грудь будет выглядеть либо слишком маленькой, либо слишком большой. Избавьтесь от него", - призвала Джеймс. Кроме того, эксперт отметила, что данная модель изделия стала неактуальной.

В то же время стилистка указала, что устарели футболки с V-образными вырезами. По ее словам, в данный момент популярны вещи с круглой горловиной.


Просмотров: 144

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 3 878
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 334
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 737
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 252
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 3 754
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 622
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 2 805
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 280
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 268
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 490
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье