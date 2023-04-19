19 апреля 2023

19 апреля 2023 14:30

Устали от широких брюк? - Есть 4 не менее модные альтернативы

Широкие и длинные брюки - главный хит этого сезона. Их носят модели на подиумах, гости показов, а также миллионы модниц по всему миру. Но несмотря на популярность широких брюк, остается много людей, которые не разделяют восторга по их поводу. Кому-то просто неудобно, кто-то - не любит настолько объемные фасоны. Если это про вас, неважно, в чем причина вашей антипатии к широким брюкам, - мы нашли 4 не менее модные альтернативы среди текущих трендов. 

Зауженные

Carolina Herrera весна-лето 2023

Если вам показалось, что зауженные брюки длиной до щиколотки совсем скрылись с модной арены, то это не так. Конечно, популярность их сильно уменьшались, но это не должно мешать вам интегрировать узкие брюки в свои стильные образы. Тем более, что носить их можно десятками разных способов. Главное - подбирать правильную обувь, которая не будет резать рост. 

Леггинсы

Khaite весна-лето 2023

Многие по-прежнему недооценивают леггинсы, воспринимая их исключительно в качестве одежды для спортзала. И зря: они могут быть полноценной заменой широким брюкам. Носить их можно с футболками (как оверсайз, так и укороченными), рубашками, широкоплечими жакетами, романтичными блузами и даже обувью на каблуке. А чувствовать себя при этом так же комфортно, как на тренировке. 

Клеш

Del Core весна-лето 2023

Этот популярный фасон из нулевых вернулся на модную арену еще пару сезонов назад, однако к нему продолжают относиться с опаской. Если вы все же решитесь на покупку таких брюк, первым делом интегрируйте их в классические образы: клеш отлично смотрятся с сорочками, пиджаками и обувью на каблуке. 

thesymbol.ru


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