23 апреля 2023

23 апреля 2023 09:37

Стилист назвал выдающую бедность одежду

Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал выдающую бедность одежду. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его рассуждения на данную тему публикует PopCornNews.

Удешевить внешний вид могут поддельные предметы гардероба известных брендов, заявил эксперт. По его словам, данные изделия зачастую имеют отличительные признаки. "Потому что обычно это низкопробное китайское производство: там буквы плывут, в логотипе ошибки, иногда прототипов этих вещей вообще нет в коллекциях", - пояснил специалист.

Собеседник издания призвал заменить поддельную одежду юбками, пиджаками и плащами необычного кроя, а также отдавать предпочтение простым футболкам черного и белого цветов. Таким образом получится создать достойный наряд, отметил Лисовец. "Подделка - первый сигнал того, что у вас проблемы с финансами. А вы с этим лозунгом на себе ходите каждый день", - резюмировал он.


Просмотров: 58

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 3 875
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 331
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 732
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 247
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 3 751
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 615
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 2 801
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 277
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 264
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 488
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье