19 апреля 2023

19 апреля 2023 13:05

Самый модный способ носить мини с колготками прямо сейчас

Хейли Бибер

Макси - главная длина сезона. Однако параллельно с трендом на юбки в пол на модной арене развился и совершенно противоположный тренд - на очень(!) короткие юбки. Таких "микромини" мы не видели на подиумах и в стритстайл хрониках много лет, и вот они снова с нами. На высокой талии или на бедрах, в широкую складку или прямого кроя - ваша мини-юбка может быть любой. К слову, несмотря на экстремально короткую длину, носить такую юбку вполне можно и каждый день. Главное - правильно ее стилизовать. Рассказываем, как это сделать. 

Звездные модницы и инфлюенсеры составили идеальную формулу лука с "микромини". Главное правило - максимально открытый низ важно уравновесить простым и достаточно закрытым верхом. Для этого идеально подходит классическая "офисная" рубашка с отложным воротником - она придаст образу немного строгости, особенно если застегнуть ее на все пуговицы. Чтобы поддержать тренд на стиль преппи, а заодно дополнительно утеплиться, поверх рубашки надевайте вязаный жилет. Хорошо, если он будет нейтрального оттенка: к белой рубашке отлично подойдет серый или бежевый, а к цветной - белый.

Когда потеплеет, можно будет обойтись и без верхней одежды, а пока поверх рубашки и жилета советуем надеть длинное пальто классического кроя или тренч - в зависимости от температуры. Ну а дополнит модный аутфит еще один большой весенний тренд - лоферы. К ним обязательно понадобятся контрастные белые носки и (опционально) тонкие темные колготки. Останется лишь дополнить наряд подходящей сумкой - это может быть огромный кожаный тоут или аккуратный багет, смотря сколько вещей вам нужно с собой взять. 

thesymbol.ru


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