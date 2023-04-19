Самый красивый цвет лета

Чистые яркие цвета - это красиво. Но иногда хочется чего-то более необычного, тонкого и изящного. Неочевидного, одним словом. Тогда на помощь приходят полутона. Именно они способны разбавить гардероб и расставить интересные акценты. Так что если вездесущий "джензерский" желтый вам уже успел наскучить, то мы готовы предложить альтернативу. В актуальных весенне-летних коллекциях мы заметили много вещей необычного оттенка сливочного масла. Это такой красивый тон желтого, как бы разбавленный каплей бежевого. Такой же теплый и "солнечный", как привычные нам оттенки, но гораздо более мягкий и "сливочный" (не зря он получил свое название).

Как выяснилось благодаря весенне-летним показам, он одинаково здорово смотрится и сам по себе, в формате тотал-лука, и в сочетании с самыми разными цветами. Причем как с приглушенными, так и с яркими, и даже с темными. Так что выбор полностью за вами. К слову, он также выдерживает и простые силуэты, и сложносочиненные конструкции вроде объемной плиссированной розы на плече рубашки Dries Van Noten. Отдельно отметим то, как здорово в этом цвете выглядят невесомые летящие ткани вроде шелка и шифона (например, полупрозрачный сет из юбки и топа Miu Miu). И даже верхняя одежда цвета сливочного масла способна потеснить классическую бежевую. Не верите? Взгляните на пальто из актуальной коллекции Max Mara.

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